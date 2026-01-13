Türk Telekom EyeMo: Yapay Zekâ Destekli Göz Kontrollü Ücretsiz Çözüm ALS ve Felç Hastalarına

Türk Telekom yapay zekâ destekli EyeMo’yu kas hastalarının hizmetine sundu

Türk Telekom, teknoloji vizyonunu "herkes için erişilebilir yaşam" hedefiyle birleştirerek, ALS ve felç gibi kas hastası bireylerin günlük yaşamını kolaylaştıracak EyeMo projesini hayata geçirdi.

EyeMo ile erişilebilir teknoloji

Şirket, teknolojiyi topluma fayda sağlayacak uygulamalara dönüştürme stratejisi kapsamında, patenti alınarak ücretsiz şekilde kullanıcıların hizmetine sunulan EyeMo ile önemli bir adım attı. EyeMo, ellerini kullanamayan bireylerin dijital dünyaya erişimini güçlendirerek bağımsızlığını artırmayı hedefliyor.

Gökhan Evren'in açıklaması

Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren şu ifadelerle proje hedefini anlattı:

"Şirket olarak insan odaklı yaklaşımımızla her alanda değer katan, inovatif ve geniş kitlelere fayda sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Erişilebilirliği sosyal sorumluluğun ötesinde, sürdürülebilir dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Üniversite-sanayi iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmalarımızla tamamen yerli ve millî olarak geliştirilerek bilgi teknoloji ekiplerimizle ürünleştirilen ücretsiz olarak kullanıma sunduğumuz EyeMo sayesinde ALS ve felç gibi kas hastalıkları nedeniyle ellerini kullanamayan bireylerin dijital dünyaya bağımsız ve eşit katılımını destekliyoruz. Teknolojinin dönüştürücü gücünü toplum için iyilik ve faydaya dönüştüren projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Nasıl çalışıyor?

Yazılım, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme modeli kullanılarak geliştirildi. EyeMo sayesinde kas hastası bireyler yalnızca göz hareketleriyle bilgisayarlarını ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanlarını kontrol edebiliyor. Bu yöntem, ellerini hareket ettiremeyen kullanıcıların bilgisayarlarını daha konforlu ve etkin kullanmasına olanak tanıyor.

Toplumsal etki ve gelecek hedefi

Türk Telekom, EyeMo gibi insan odaklı ve ücretsiz teknolojilerle engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını desteklemeyi ve herkes için erişilebilir bir dijital gelecek inşa etmeyi sürdüreceğini belirtiyor. Projenin tamamen yerli ve millî bir yaklaşımla geliştirilmesi, ülke çapında erişilebilirlik çalışmaları için önemli bir örnek teşkil ediyor.

