Uraloğlu: Fiber Uzunluğu 2025 3. Çeyrekte Yaklaşık 657 bin kilometreye Ulaştı

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:10
BTK verileri ve değerlendirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerini değerlendirdi. Eylül sonu itibarıyla elektrik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 408 olduğunu ve bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının 757 olduğunu kaydetti.

Abone ve trafik verileri

Bakan Uraloğlu, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,5 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 99,1 milyon olduğunu belirtti. 2025 yılı üçüncü çeyrekte toplam mobil trafik miktarının yaklaşık 80,7 milyar dakika, sabit trafik miktarının ise 1,2 milyar dakika olarak gerçekleştiğini ifade ederek, böylece mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini aktardı.

Toplam mobil abonelerin yaklaşık %80'inin bireysel, %20'sinin kurumsal abonelerden oluştuğunu vurgulayan Uraloğlu, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde ortalama aylık mobil kullanım süresinin 494 dakika olduğunu ve Türkiye'nin incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Ayrıca ilgili dönemde yaklaşık 4,9 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığını ve 30 Eylül 2025 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısının toplamda yaklaşık 203 milyon olduğunu bildirdi.

Genişbant ve fiber altyapı

2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısının 20,9 milyonunun sabit abone, 77,3 milyonunun mobil abone olduğunu belirten Uraloğlu, toplamda 98,2 milyon genişbant internet abonesine ulaşıldığını açıkladı. İnternet abone sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,9 arttığını, en yüksek artışın %26,3 ile 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında ve %26,1 ile 'Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)' abone sayısında gerçekleştiğini söyledi.

Fiber altyapı açısından geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 588 bin kilometre olan fiber uzunluğunun, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 657 bin kilometreye yükseldiğini ve bunun %11,7 oranında artış anlamına geldiğini aktardı. Bakan Uraloğlu, böylece fiber ağının Dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa eriştiğini ifade etti.

Uraloğlu'nun değerlendirmelerinde öne çıkan bu veriler, Türkiye'nin genişbant ve fiber altyapı yatırımlarındaki büyümesini ve kullanıcıların iletişim alışkanlıklarındaki değişimi ortaya koyuyor.

