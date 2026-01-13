Kimiya Yui, ISS'ten Kuzey Işıklarını Kaydetti

Japon astronot Kimiya Yui, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Kuzey Işıklarını kaydetti ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:17
Japon astronotun uzaydan çektiği kutup ışıkları sosyal medyada paylaşıldı

Kimiya Yui, Uluslararası Uzay İstasyonunda görevliyken, Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde görülen görkemli kuzey ışıklarını uzaydan kaydetti.

Yui, uzaydan elde ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bunu kaydedebildiğim için mutluyum. Ama her şeyden çok, herkesin görüntüleri izlediğinde ne kadar mutlu olacağını düşünmek beni gülümsetti" ifadelerini kullandı.

Kuzey ışıkları, güneşten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu oluşan doğal bir ışık gösterisi olarak biliniyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Japon astronot Kimiya Yui, gökyüzünü renklendiren kuzey ışıklarını kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

