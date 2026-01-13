Kimiya Yui, ISS'ten Kuzey Işıklarını Kaydetti

Japon astronotun uzaydan çektiği kutup ışıkları sosyal medyada paylaşıldı

Kimiya Yui, Uluslararası Uzay İstasyonunda görevliyken, Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde görülen görkemli kuzey ışıklarını uzaydan kaydetti.

Yui, uzaydan elde ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bunu kaydedebildiğim için mutluyum. Ama her şeyden çok, herkesin görüntüleri izlediğinde ne kadar mutlu olacağını düşünmek beni gülümsetti" ifadelerini kullandı.

Kuzey ışıkları, güneşten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu oluşan doğal bir ışık gösterisi olarak biliniyor.

