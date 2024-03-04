Türkiye'nin en çok satan Redmi modeli HyperOS güncellemesi aldı

Xiaomi'nin Türkiye'de popülerliğini koruyan Redmi Pad SE modeli için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Xiaomi, geçen sene Android tabanlı HyperOS'a geçiş yaparak MIUI defterini kapatmıştı. Bu doğrultuda, desteklenen modelleri yeni yazılımla güncelleme çalışmalarını sürdüren Xiaomi, Türkiye'de en çok tercih edilen tablet modellerinden biri olan Redmi Pad SE'ye HyperOS güncellemesini sundu.

Yenilikler arasında yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler bulunuyor. HyperOS, kilit ekranı için geniş özelleştirme seçenekleri sunarak kullanıcılara kişiselleştirme imkanı tanıyor. Ayrıca, kontrol merkezi MIUI 14'e benzer bir yapıya sahip olmasına rağmen daha modern bir tasarıma kavuştu. Performans tarafında da önemli bir artış sağlayan bu güncelleme, Redmi Pad SE kullanıcılarını heyecanlandırıyor.

Güncelleme, 4,1 GB boyutunda ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Mart ayı içinde yayınlanan bu güncelleme ile birlikte Redmi Pad SE kullanıcıları, tabletlerini daha güncel ve verimli bir yazılım sürümüne kavuşturabilecekler. Eğer güncelleme henüz gelmediyse, kullanıcılar tarafından ilerleyen günlerde kontrol edilmekte fayda var.





Bu HyperOS güncellemesiyle birlikte, Mart 2024 itibarıyla birçok Redmi modelinin de güncelleme alacağı belirtildi. Liste, Redmi'nin K serisinden başlayarak Note serisine kadar uzanıyor ve birçok modeli kapsıyor. Bu modeller arasında Redmi Note 11, Redmi Note 12, Redmi K60 gibi popüler modeller de bulunuyor. Xiaomi'nin güncelleme politikası, kullanıcılara cihazlarını güncel ve modern tutma konusunda olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.



