Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever 8 Haziran’da uzaya gidiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ikinci astronotu olacak Tuva Cihangir Atasever’in görevini ve uzay gideceği tarihi açıkladı. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in de katıldığı ‘Yeni Uzay Görevi ve Bilim Misyonu’ basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Atasever’in 8 Haziran’da uzaya gideceğini ve yörünge altı araştırma uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakan Kacır, 8 Haziran’daki uçuşla birlikte Atasever’in de mikro yer çekimi ortamında bilimsel çalışmalarda bulunacağını belirtti.

Tuva Cihangir Atasever’in uçuşu, 8 Haziran 2024 tarihinde, ABD’nin New Mexico eyaletinden yer almakta olan Spaceport tesislerinde gerçekleştirilecek.