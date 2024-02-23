Uçakların karbondioksit emisyonlarını azaltabilecek 'nanosfer' boya geliştirildi!

Kobe Üniversitesi'nden iki araştırmacı, Fujii Minoru ve Sugimoto Hiroshi, görünmeze yakın silikon kristalleri olan nano küreler geliştirdi. Buna göre, parçacıklar çok büyük ve etkili saçılma yardımıyla ışığı yansıtabiliyor. Fast Company'nin haberine göre sonuç, boyanın getireceği ağırlığın sadece yüzde 10'unu dahil ederken bir yüzeyi canlı renklerle kaplamak anlamına geleceği belirtiliyor.

Bu düşüş, maliyet ve üretilen karbondioksit gibi ektenler üzerinde eşsiz bir faktöre sahip olacak. Bir uçağın ağırlığı arttığı sürece daha fazla yakıt kullanması gerekiyor. Bu da direkt olarak havayollarının harcadığı maliyeti ve atmosfere karbondioksit olarak bırakılan yakıt oranını artırıyor.





NANOSFER BAZLI MÜREKKEBİN RENGİ NANOKRİSTALLERİN BOYUTLARI DEĞİŞTİKÇE DEĞİŞİYOR

İki araştırmacının bu başarısı, tonları sergilemek ve muhafaza etmek amacıyla pigment renginden çok yapısal renge odaklanıyor. İlk renk, gözümüzün algıladığı dalga boylarını yansıtırken dalga boylarını emiyor. Yapısal renkler ise "ışığın, girişim, tutarlı saçılma ya da kırınım vasıtasıyla renge sebep olan periyodik mikro ve nano yapılarla etkileşiminden ortaya çıkan yoğun ve parlak renkler” olarak tanımlanıyor.

Araştırmacıların çalışması, nanokristalleri belirli bir boyuta kadar oluşturabildikleri önceki araştırmayı izliyor. Daha sonra, kristal silikon nanoparçacıklarını ayırmaktan ziyade destekleyici sıvı ile karışık tutan konuşma dilindeki süspansiyonun üretilmesi geldi. Şimdi nanosfer bazlı mürekkebin rengi, nanokristallerin boyutları değiştikçe değişiyor. Daha çok parçacıklar kırmızı gibi sıcak tonlar yaratırken, daha ufak parçacıklar mavi gibi daha soğuk tonlar sergiliyor.