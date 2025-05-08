Ünye'de 3. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Coşkuyla Açıldı

Ordu'da 3. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 3. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Fuar, 14 öğretmenin danışmanlığında 32 öğrencinin hazırladığı 14 projeye ev sahipliği yaptı.

Öğrencilerin Başarıları ve Projeleri

Okul Müdürü Mustafa Temiz, yaptığı konuşmada bu yıl ikisi uluslararası olmak üzere altı mesleki yarışmaya katıldıklarını belirtti. Temiz, "Meslek lisesi olmamıza rağmen sadece mesleği önceliklendirmeyip bu tür bilimsel etkinliklerde 'biz de varız' diyoruz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Giyilebilir Kültür ve Tarih Projesi Büyük İlgi Gördü

Fuarda, danışman öğretmen Hülya Helvacıoğlu rehberliğinde hazırlanan "Giyilebilir Kültür ve Tarih Projesi" büyük ilgi topladı. Öğrencilerden Hatice Ebrar Bacacı, proje kapsamında Türk tarihini ve kültürünü yansıtan tişört tasarımları hazırladıklarını ifade etti ve ekledi: "Milli ve manevi değerlerimizi estetikle buluşturduk. Araştırdığımız konuları önce desen olarak çizdik, sonra grafik programlarında tasarladık ve tişörtlere bastık. Böylece hem kültürümüzü tanıtıyor, hem de gençlere modayla tarih bilinci kazandırıyoruz."

Katılımcılar ve Etkinliğin Atmosferi

Fuara, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, projelerden ve fuar atmosferinden büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda, 14 öğretmen danışmanlığında 32 öğrencinin hazırladığı 14 proje sergilendi. Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel (sol 2), İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan (solda), Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Temiz (sol 3), stantları gezerek öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda, 14 öğretmen danışmanlığında 32 öğrencinin hazırladığı 14 proje sergilendi. Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel (sol 2), İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan (solda), Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Temiz (sol 3), stantları gezerek öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.