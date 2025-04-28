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Uşak'ta Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Tasarım Konferansı Başladı

Uşak Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası konferans, tasarım ve teknoloji odaklı vizyonu ile dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 15:46
Uşak'ta Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Tasarım Konferansı Başladı

Uşak'ta Uluslararası Tasarım Konferansı Heyecanı

Uşak Üniversitesi tarafından düzenlenen "Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Uluslararası Tasarım Konferansı" başladı. Konferans, Uşak Valisi Naci Aktaş ve pek çok önemli katılımcı ile Uşak'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini gözler önüne serdi.

Vali Aktaş: "Uşak, Kültürel Zenginlikleri ile Öne Çıkıyor"

Bir Eylül Yerleşkesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, Vali Naci Aktaş, Uşak'ın Avrupa saraylarını ve kiliselerini süsleyen dünyaca ünlü Uşak halılarıyla birçok sanatçıya ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, kentin sürekli gelişerek deri, tekstil ve seramik sektörlerinde küresel rekabet gücünü artırmaya devam ettiğini açıkladı.

Aktaş, "Bu konferans, bilgi paylaşımının ötesinde bir platform. Sektörle akademiyi, tecrübeyle yeniliği bir araya getiriyor." dedi.

Rektör Savaş: "Markalaşma Amacımız"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversite bünyesindeki Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin yaptığı önemli çalışmalara değindi. Savaş, "Marka olmanın yolu tasarımdan geçiyor. Sanayicilerin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konferansa Yoğun İlgi

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir de sanayi ile akademiyi buluşturan bu konferansın önemini vurguladı. Konferans kapsamında AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da birer konuşma gerçekleştirdi.

Konferansta İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Renkleri" defilesi ise dikkate değer bir etkinlik olarak öne çıktı.

Uluslararası Katılım ve Farklı Alanlarda Çalışmalar

Konferansa; ABD, İtalya, İngiltere, Belçika, Tunus, Fas, Moğolistan ve Tayland'dan akademisyen ve tasarımcılar katıldı. Konferans, 30 Nisan'da sona erecek.

Açılış sonrası yapılan panelde uzmanlar, yapay zeka, trend ve ürün geliştirme süresi ile deri üretimi üzerine sunumlar gerçekleştirdiler. Ayrıca, konferans süresince çeşitli panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Uşak Üniversitesince düzenlenen "Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Uluslararası Tasarım...

Uşak Üniversitesince düzenlenen "Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Uluslararası Tasarım Konferansı" başladı. Bir Eylül Yerleşkesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Türkiye'nin Renkleri" defilesi sunuldu.

Uşak Üniversitesince düzenlenen "Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Uluslararası Tasarım...

Uşak Üniversitesince düzenlenen "Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Uluslararası Tasarım Konferansı" başladı. Bir Eylül Yerleşkesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Türkiye'nin Renkleri" defilesi sunuldu.

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