Walmart, akılı TV üreticisi Vizio'yu rekor fiyatla satın aldı!

Walmart'ın smart TV üreticisi Vizio'yu 2,3 milyar dolara satın aldığını duyuruldu. Walmart, uzun zamandır Vizio TV'lerin en büyük satıcılarından biri olsa da, şirket bu satın almanın şirketin SmartCast işletim sistemi aracılığıyla hızla ölçeklenen kârlı bir reklamcılık işine olanak sağladığını söylüyor.

Vizio, çoğu ücretsiz reklam destekli içeriği destekleyen SmartCast işletim sistemiyle donatılmış sağlam orta sınıf TV'ler satıyor. Şirket kısa süre önce ürün gamını daha sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve daha hızlı başlatma ve uygulama değiştirme özellikleriyle yeniledi.

Ayrıca Walmart, markayı raflarında TCL ile birlikte belirgin bir şekilde öne çıkarıyor. Perakendecinin zaten kendi televizyon markası ONN olsa da bu setler genellikle 500 doların altında satılıyor.





WALMART'TA ÜRÜN SATIŞI GERÇEKLEŞTİREN ŞİRKETLER VİZİO TV'LERDE REKLAM YAYINLAYABİLECEK

Daha da önemlisi, şirketler kendi reklam işlerini birleştirmeyi planlıyor. Walmart, halihazırda 2,7 milyar dolarlık bir reklam işine sahip olsa da Vizio, izleyici verileri gibi önemli tüketici bilgilerine erişimini artıracak. Aynı zamanda Walmart'a reklamları için daha fazla ilgi alanı sağlayacak. Örneğin, Walmart'ta ürün satışı gerçekleştiren şirketler, Vizio TV'lerde de reklam yayınlayabilecek ve bunların tümü perakendeci tarafından izlenebilecek.

Walmart Başkan Yardımcısı Seth Dallaire, "Perakende ve eğlencenin kesişimini yeniden tanımlarken bu iki işletmenin birleşiminin etkili olacağına inanıyoruz" dedi. Vizio CEO'su William Wang ise "Teknolojimiz Walmart Connect'e ölçeklendirilmiş, bağlantılı bir TV reklam platformu getirmeye yardımcı olacak" diye konuştu.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, bu satın alma Amazon'un hem televizyon perakendeciliği hem de reklamcılık açısından kendi bünyesindeki Fire TV işine de bir karşılık olacak. Amazon, Alphabet ve Meta'nın ardından ABD'deki en büyük reklam işletmelerinden birine sahip ve akıllı TV'ler, hedefli reklamcılık için kişiselleştirilmiş tüketici verilerini toplamasına yardımcı oluyor.