Bist 100
8.827,14 0%
DOLAR
32,22 0,27%
EURO
35,14 0,04%
ALTIN
2.224,84 0,05%

WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Artık yapılamayacak

Artık ekran görüntüsü alınamayacak! Whatsapp güncel özellik için testlere başladı! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:17
WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Artık yapılamayacak

WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntülerini almasını engelleyecek bir özelliği test ediyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

PROFİL FOTOĞRAFLARININ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINAMAYACAK

WhatsApp ilk olarak 2009 senesinde piyasaya sürüldü ve bu yıldan bu yana pek çok güncel özellik yayınladı. Şirket, Meta şemsiyesi altında kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak yakın zamanda sızdırılan bilgilere göre WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntülerinin oluşturulmasını yasaklayacak. WhatsApp son dönemde kullanıcılarının isteklerini dikkate alıyor. Bu isteklerin çoğu güvenlikle ilgilidir. İnsanların profil fotoğrafınızın ekran görüntüsünü almasını engellemek en çok talep edilen güvenlik özelliklerimizden biriydi. Talepler doğrultusunda yeniliğin testleri başladı. WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntülerini almasını engelleyecek bir özelliği test etmeye başladı. 

Profil Fotoğraflarının Ekran Görüntüsü Alınamayacak

Bu yenilikle beraber kullanıcılar, başka birinin profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almaya çalıştıklarında "Ekran görüntüsü alınamıyor" uyarısını görecekler. Test aşamasında olan özellik, bazı kullanıcıların erişimine açılacak. Dolayısıyla siz de bu kullanıcılardan biri olabilirsiniz. Bundan dolayı uygulamayı kontrol etmeniz mantıklıdır. Şimdilik bu yeniliğin ne zaman herkesin kullanımına sunulacağı belli değil. Son haberlere göre WhatsApp, kullanıcıların ana sayfalarına sabitleyebilecekleri sohbet sayısını 3'ten 5'e çıkarıyor. Bu özelliklerle kullanıcıların memnun edileceği öngörülüyor. 

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep, Batman, Diyarbakır ve 4 il için alarm verildi! Tedbir almayan o tarihte felaketi yaşayacak

Gaziantep, Batman, Diyarbakır ve 4 il için alarm verildi! Tedbir almayan o tarihte felaketi yaşayacak

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak! Mumları, fenerleri hazırlayın

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak! Mumları, fenerleri hazırlayın

4 ile cumartesi-pazar uyarısı! Hafta sonu planları iptal olacak: Meteoroloji duyurdu

4 ile cumartesi-pazar uyarısı! Hafta sonu planları iptal olacak: Meteoroloji duyurdu

Maliye Bakanlığı'nda memur olmak isteyenler! Başvuru ekranı açıldı: Düşük KPSS puanı yetecek

Maliye Bakanlığı'nda memur olmak isteyenler! Başvuru ekranı açıldı: Düşük KPSS puanı yetecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Apple yapay zekalı reklamlarla sahalara geri dönüyor
2
Steam'de bahar indirimleri başladı: İşte göze çarpan oyunlar
3
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıklandı
4
WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Artık yapılamayacak
5
Android 15 alacak Samsung Galaxy modelleri belli oldu
6
Epic Games'te yüzde 80'e varan indirim başladı
7
AnTuTu, ocak ayının en hızlı Android telefonlarını açıkladı

4 ile cumartesi-pazar uyarısı! Hafta sonu planları iptal olacak: Meteoroloji duyurdu

Volkswagen kampanyanın kralını yaptı! Bu modelini 450 bin TL'ye satışa çıkardı!

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak! Mumları, fenerleri hazırlayın

O illere kar, yağmur, fırtına üçlüsü geliyor! Tarih verildi: Sakın evden dışarı çıkmayın

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam ayarı! Benzin, motorin, LPG alanların dünyası başına yıkılacak!

Elektrik ve doğalgaz faturalarının kabarıklığından korkmayın: 750 TL destek sağlanacak

Gaziantep, Batman, Diyarbakır ve 4 il için alarm verildi! Tedbir almayan o tarihte felaketi yaşayacak

Ayçiçek yağı 175 TL'ye, bebek bezi 249 TL'ye düştü! A101'de o tarihte büyük indirim var

Ramazan ayı bitmeden gidene 100 TL- 800 TL ödeme yapılıyor

İstanbullular hop oturup hop kalkacak! Tarih verildi: Tüm şehir yerinden oynayacak

Cebinde bu paradan olan şimdi yandı! Artık geçersiz olacak: Herkes yıkılacak

Maliye Bakanlığı'nda memur olmak isteyenler! Başvuru ekranı açıldı: Düşük KPSS puanı yetecek