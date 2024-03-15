WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Artık yapılamayacak

WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntülerini almasını engelleyecek bir özelliği test ediyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

PROFİL FOTOĞRAFLARININ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINAMAYACAK

WhatsApp ilk olarak 2009 senesinde piyasaya sürüldü ve bu yıldan bu yana pek çok güncel özellik yayınladı. Şirket, Meta şemsiyesi altında kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak yakın zamanda sızdırılan bilgilere göre WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntülerinin oluşturulmasını yasaklayacak. WhatsApp son dönemde kullanıcılarının isteklerini dikkate alıyor. Bu isteklerin çoğu güvenlikle ilgilidir. İnsanların profil fotoğrafınızın ekran görüntüsünü almasını engellemek en çok talep edilen güvenlik özelliklerimizden biriydi. Talepler doğrultusunda yeniliğin testleri başladı. WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntülerini almasını engelleyecek bir özelliği test etmeye başladı.





Bu yenilikle beraber kullanıcılar, başka birinin profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almaya çalıştıklarında "Ekran görüntüsü alınamıyor" uyarısını görecekler. Test aşamasında olan özellik, bazı kullanıcıların erişimine açılacak. Dolayısıyla siz de bu kullanıcılardan biri olabilirsiniz. Bundan dolayı uygulamayı kontrol etmeniz mantıklıdır. Şimdilik bu yeniliğin ne zaman herkesin kullanımına sunulacağı belli değil. Son haberlere göre WhatsApp, kullanıcıların ana sayfalarına sabitleyebilecekleri sohbet sayısını 3'ten 5'e çıkarıyor. Bu özelliklerle kullanıcıların memnun edileceği öngörülüyor.