WhatsApp'ta hiç gelmesin denilen dönem başlıyor! Artık her adımına para ödenecek

Günlük aktif olarak an fazla kullanılan WhatsApp uygulaması çok konuşulacak bir karar almaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde…







WHATSAPP KULLANICILARINA KÖTÜ HABER: ARTIK ÜCRETLİ ABONELİK GELİYOR: EĞER GÖRMEK İSTEMEZSENİZ PARA ÖDEYECEKSİNİZ

En popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir gelişme geliyor. Kullanımı ücretsiz olan ve daha önce uygulamada reklam bulunmayan WhatsApp da gelecekte reklam göstermeye başlayacak. WhatsApp aboneliğinin maliyeti ne kadar? WhatsApp reklam gösteriyor mu? Daha fazla bilgi edinin.

Kullanımı ücretsiz olan ve daha önce uygulamada reklam göstermeyen WhatsApp'ta artık reklamlar gösterilecek. WhatsApp uygulama içi reklamları durum ve kanallar bölümlerinde görünecektir. Bu gelişmenin ardından kullanıcıların WhatsApp abonelik ücretleri ne olacak? WhatsApp reklam gösterecek mi? Sorularını aramaya başladılar.

REKLAM GETİRİLECEĞİ DOĞRULANDI

WhatsApp Başkanı Will Cathcart, uygulamada reklam sunulduğu iddiasını doğruladı. Cathcart'tan yapılan açıklamada, uygulamanın sohbet bölümünde reklam yayınlamaya çalışmadığı ancak uygulamanın diğer bölümlerinde reklam sunabileceği belirtildi.

ABONELİK SİSTEMİ GELECEK

Cathcart ayrıca kanalların insanlardan abonelikler için ücret alabileceğini ve sahiplerinin kanallarda reklam verebileceğini de sözlerine ekledi.