X'e çöpçatanlık özelliği geliyor: Elon Musk'ın özel isteği!

15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen bir toplantıda, Elon Musk'ın Twitter'ı (X) platformunu büyük değişikliklere uğratma planları kamuoyuyla paylaşıldı. Musk'ın önceden dile getirdiği gibi, platformun gelecekte "her şey uygulaması" olma vizyonu, iş ilanlarına erişim, finansal hizmetler, alışveriş, ulaşım ve daha birçok özellik sunmayı içeriyor.

Toplantının tam metni, Musk'ın platformunu daha da genişletme vizyonunu detaylandırdı. X, kullanıcıların finansal dünyalarını kontrol etmelerini sağlayan kapsamlı bir uygulama içi bankacılık ağı sunacak. Ayrıca, platformun YouTube ve LinkedIn gibi sosyal medya devlerinin yerini almayı hedeflediği belirtiliyor. Bununla birlikte, Apple'ın FaceTime'ına benzer bir görüntülü arama özelliği de X'in gelecekteki özellikleri arasında yer alıyor.





Ancak, Musk'ın toplantı sırasında ortaya koyduğu bir istek dikkat çekici bir şekilde öne çıkıyor. Toplantının metnine göre, Elon Musk, Twitter'ı (X)'i bir flört uygulamasına dönüştürmeyi düşünüyor. Toplantıda konuşan Musk, platformunun kullanıcılarına, "Açıkçası ben birini buldum ve arkadaşlarım da platformda birilerini buldu" dedi. "Yazdıklarına bakarak iyi bir eşleşme olup olmadığını anlayabilirsiniz" şeklinde ekledi.

Musk'ın açıklamalarına göre, X'in bir flört uygulamasına dönüşmesi konusunda bazı adımlar atılmış durumda. Ancak, ayrıntılar henüz belirsizliğini koruyor. Toplantı sırasında X CEO'su Linda Yaccarino'nun "Yani, X Dating yakında mı?" sorusuna Musk'ın "Evet. Zaten bir dereceye kadar bazı şeyler oluyor. Ancak flört durumunu iyileştirebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Twitter (X) platformu, kullanıcıların sosyal medya deneyimini finansal hizmetlerden flört uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede şekillendirmeye yönelik çığır açan bir dönüşümün eşiğinde bulunuyor.