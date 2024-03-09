Xiaomi otomobil satmaya başlayacak

Elektrikli otomobil dünyasına girmesiyle beraber gözleri üzerine çeken xiaomi, Çin'de tanıtımı yapan ilk model Xiaomi S7'yi seri üretime sokmaya hazırlarken Mi Auto Stroe olarak isimlendirilerek showroom'ların yolda olduğu belirtildi.



Şirket tarafından gelen açıklamalar üzerine Nisan ayında açılması tahminler arasında. İlk elektrikli SUV modeli SU7 henüz sergilenmeyecek olsa da, müşteriler mağazadan test sürüşleri için rezervasyon yaptırabileceği bilgisi verildi. Xiaomi, mağaza sayısını büyütmek adına çalışmalara başlarken yetkili bayiler kuracağının bilgisini verdi. Pekin’de bulunan ve Xiaomi ile iş birliği yapan bazı teknoloji mağazaları, Xiaomi Auto bölümünde yer alacak. Bu ofisler, sadece Xiaomi araçları satmaya odaklanan üçüncü taraf bayiler tarafından işletilmesi için hazırlık yapıldı.



Çin’deki 20 milyondan fazla müşterisini yeni aracına kavuşmak için sabırsızlanmaktadır. Şirketin başkanı net bir tarih vermedi, fakat ilk SU7 teslimatları için 2024 yılının ikinci çeyreğinde olacağına dair açıklamalarda bulundu.

