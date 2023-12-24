Yapay zekâ bir kişinin ölüm tarihini yüzde 78 oranında doğru tahmin edebiliyor!

Yeni bir çalışma, yapay zekanın bir alt kümesini kullanarak bir kişinin ölümü hakkında doğru tahminler yapmanın mümkün olduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın yazarları, veri setlerinin "büyük ölçeğinin" araştırmalarının anahtarı olduğunu söyledi. Rapora göre, Danimarka'da yaşayan 6 milyondan fazla kişinin 10 yıllık günlük kayıtlarını topladılar.

Veri kümesi sağlık kayıtları, maaş, çalışma saatleri, ikametgahlar ve daha fazlasını içeriyor. Araştırmaya göre, araştırmacılar bu verileri kullanarak, bir bireyin yaşam olaylarının ayrıntılı dizilerini haritalamak için "life2vec" adlı bir derin öğrenme (deep learn) modeli oluşturdular.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre, life2vec'i test etmek için araştırmacılar, 2016'dan sonraki 4 yıl içinde birinin hayatta kalıp kalmadığını tahmin edip edemeyeceğini görmek için verilerin bir alt kümesini çalıştırdı. Araştırmacılar cevabı biliyordu ama algoritma bilmiyordu.

Çalışmanın başyazarı, Danimarka Teknik Üniversitesi profesörlerinden Sune Lehmann CNN'e yaptığı açıklamada, [life2vec'in] ne kadar iyi olduğunu test etmek için, yarısının hayatta kaldığı ve yarısının öldüğü 100 bin kişilik bir grup seçildiğini söyledi. Bu kapsamda, ölüm oranını tahmin etmenin daha zor olduğu 30 ila 55 yaş arasındaki bireyleri kullanmaya odaklandılar.





YÜKSEK GELİRLİLER VE YÖNETİCİLER DAHA UZUN YAŞIYOR

life2vec zamanın yaklaşık yüzde 78'inde haklı çıktı. Yüksek gelirli ya da yönetici pozisyonunda olan bireylerin hayatta kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca erkeklerin, vasıflı işçilerin ya da ruh sağlığı bozukluğu teşhisi konmuş kişilerin ölme ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Yazarlar, modelin mevcut son teknolojik yöntemlerden yaklaşık yüzde 11 daha iyi performans gösterdiğini söyledi. life2vec'in kayıtlarında daha fazla sayıda sağlık olayı bulunan gruplarda daha iyi performans göstermesi şaşırtıcı olmadı. Araştırmacılar ayrıca daha genç insanlardan ve kadınlardan oluşan kohortlarda da daha iyi performans gösterdiğini tespit etti.

Lehmann CNN'e verdiği demeçte, life2vec kulağa "uğursuz ve çılgınca" gelse de, gerçek dünyada halihazırda devam eden çalışmalar, özellikle de sigorta şirketleri tarafından yürütülen çalışmalar üzerinde muhtemelen bir etkisi olacağını söyledi.

Öte yandan, Google da sağlık kayıtlarını analiz ederek bir kişinin ölümünü tahmin edebilen yapay zekâ teknolojisi üzerinde de çalışıyor.