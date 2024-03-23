Yerli ve milli uydu Türksat 6A’nın uzaya gönderileceği tarih açıklandı

Türkiye’nin yerli ve milli uydusu olan Türksat 6A, 8 Temmuz haftasında uzaya gönderilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A projesinin yüzde 81.4 oranında yerli olarak üretildiğini açıkladı.

“40 yıllık rüya gerçekleşti”

Türksat 6A projesine dair konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay teknolojileri ile ilgili olarak Türkiye’nin 40 yıllık rüyasının gerçek olduğunu ifade etti. Kacır, “Özal döneminde, 1984’te ODTÜ’de kurulan TUBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün Türkiye uydularını geliştirme hedefi bulunuyordu. Ancak bu konuda çok fazla yol kat edilemedi. 2000’li yıllarla birlikte bu konuda çok daha fazla yol aldık. Cumhuriyetin 100. yılında İMECE’yi uzaya gönderdik. Şimdi ise ülkenin ilk milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A projesi tamamlandı.” dedi.





“Yüzde 81.4 yerli”

Türkiye’nin yerli ve milli uydusu olan Türksat 6A’nın yüzde 81.4 oranı ile yerli olduğuna dikkat çeken Kacır, projenin tamamlandığını ve 8 Temmuz haftasında uydunun uzaya gönderileceğini açıkladı. Fırlatma sonrasındaki yörüngeye yerleştirme aşamalarının da kendi ekipleri ve imkanları ile yapılacaklarını ifade eden Kacır, uydu geliştirme faaliyetlerinin devam edeceğini de belirtti.