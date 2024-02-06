10 Şubat 2024 Cumartesi günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor?

10 Şubat 2024 Kova Yeni Ayı

Kova burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek olan bu yeni ay, modern yöneticisi Uranüs ile zorlu bir açıda. Uranüs'ün getirdiği ani, sürprizli, gergin ve devrimci etkiler, hayatımızda somut değişimlere yol açabilir. Bu yeni ayda Ankara'dan baktığımızda yükselen burç Akrep. Akrep'in temsil ettiği krizler, dönüşümler, gizlilikler, paylaşımlar ve kaynaklar, bu yeni ayın ana konuları olacak.

Koç ve Yükselen Koç (10 Şubat 2024 günlük yorumu)

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, idealleriniz ve gelecek planlarınız, bu yeni ayın size etki edeceği alanlar. Hayatınıza yeni insanlar girebilir, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Geleceğe dair endişelerinizi bırakmanız gerekebilir. Bazı planlarınız için maddi konular ön plana çıkabilir, korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz krizler ve gerilimler olabilir. Bütçenize ve ruh halinize dikkat etmelisiniz. "Bir süre sonra" özgürleşebilir, bağımsız adımlar atabilir, enerjinizi idealleriniz için kullanabilirsiniz. Çeşitli aktiviteler ve kalabalık gruplar içinde olabilirsiniz.

Boğa ve Yükselen Boğa (10 Şubat 2024 günlük yorumu)

Kendinizde uzun süredir devam eden yavaş yavaş değişimler, bu yeni ayda hız kazanabilir. Kariyeriniz ve hedeflerinizle ilgili önemli ve dikkat çekici kararlar alabilir, beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Artık size verim vermeyen, sıkıştıran bir durumdan kurtulma zamanı olabilir. Eğer varsa partnerinizle hedeflerinizi paylaşabilir, ortak planlar yapabilirsiniz. Bazılarınız bir ilişkinin geleceği için önemli bir adım atabilir, bazılarınız ise kariyerinizde karşıt görüşlü kişilerle karşılaşabilir. Kimileriniz de bir projenin parçası olabilir, grup çalışması yapabilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler (10 Şubat 2024 günlük yorumu)

Oldukça yoğun bir gündeminiz olabilir. Basın, yayın, medya gibi alanlarda fırsatlar yakalayabilir, yeni ve sürpriz seyahatler yapabilir, yurtdışı bağlantılı konularla ilgilenebilir, eğitimler alabilir, yargıyla ilgili süreçler yaşayabilirsiniz. Bunların yanında hayat felsefeniz, inançlarınız ve sorgulamalarınız da gündeminizde olabilir. Özgürlük duygunuz artabilir, uzaklara gitmek, kaçmak isteyebilirsiniz. Keyifsizlik hissi sizi yeni arayışlara, kendinizi geliştireceğiniz planlara ve daha anlamlı bir uğraşa yönlendirebilir. Bazılarınız kendinize uygun bir fikir veya düşünce grubuna katılabilir, bir amaç için birlikte hareket edebilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeç (10 Şubat 2024 günlük yorumu)

Bir yengeç olarak Kova burcundaki gökyüzü hareketleri size pek hoş gelmeyebilir. Psikolojik olarak sıkışmış, çaresiz, kararsız hissedebilirsiniz. Yeniliklere açık olmak istiyor ama güven duymuyor da olabilirsiniz. Bana ne oldu diye kendinizi sorguluyor olabilirsiniz, ama daha bitmedi, Kova'da seyahat edecek bir Mars da var önünüzde. Şimdiden söyleyeyim, hazırlıklı olun. Finansal konular da bu yeni ayın diğer bir yönü. Harcamalarınız, giderleriniz, yatırımlarınız gündeminizde olabilir. Yeni ay size yatırım bozdurabilir, yengeç olarak sakladıklarınızı ortaya çıkarmak istemezsiniz ama mecbur kalabilirsiniz. Aşk hayatınızda da zorlanmalar olabilir, duygularınızı gizli tutuyorsanız daha da zor.

Aslan ve Yükselen Aslan (10 Şubat 2024 günlük yorumu)

İlişkiler alanında hareketlilik var. Bazılarınız için yeni bir ilişki gündeme gelebilir ancak ben daha çok ilişki dinamiklerinizin önemli bir değişikliğe uğrayacağını söyleyebilirim. Bazılarınız mevcut ilişkisinde sürpriz gelişmeler yaşayabilecekken bazılarınızın ilişkilerden beklentileri değişebilir. Hatta bazılarınız sürdürmekte zorlandığı bazı bağlardan kurtulmak isteyebilir, bu da bazı ayrılıkları beraberinde getirebilir. Sadece ilişkiler değil, kariyeriniz-işiniz ve ortaklıklar/çeşitli anlaşmalarınız konusunda da hızlı gündemler olabilir. Yapılan hızlı anlaşmalar ya da sorunlu olan süreçlerde ayrılıklar olabilir. Ev, aile, gayrimenkullerle ilgili konular da gündeminizde olabilir.

Başak ve Yükselen Başak (10 Şubat 2024 günlük yorumu)

Yoğun ve hızlı günler sizi bekliyor. Özellikle işiniz, çalışma ortamınız ve arkadaşlarınız, düzeninizle ilgili konularda hızlı, yeni gelişmeler olabilir. Bazılarınız yeni bir işe hızlıca geçebilecekken bazılarınız mevcut işinde yeni bir sürece girebilir. Bir grubun içine katılabilir ya da çeşitli yeni evrak-imza-iletişim-yolculuk süreçlerine girebilirsiniz. Belki ortaklı bir işten ya da yeni bir iş anlaşmasından bahsediyor olabiliriz. Ayrıca bazılarınız için varsa partneriyle birlikte ortaklaşa üstleneceği bir sorumluluk olabilir. Basın-yayın-medya kanalları aracılığıyla işinize bir yenilik katabilir ya da çeşitli eğitim verme alma, staj süreçlerine girebilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi (10 Şubat 2024 günlük yorumu)

İlginç istekleriniz olabilir bu dönemde. Kendinizi daha farklı ifade etmek ve dikkat çekici şekilde öne çıkmak isteyebilirsiniz. Özellikle yepyeni bir projeye başlamak isteyebilir, yaratıcı uğraşlarınızın ya da hobilerinizin sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Çeşitli gruplar, teknoloji ve medya ile ilgili bazı içerikler-konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Ve tabi aşk da sizin konunuz bu yeni ayda, ani gelişen aşklar ya da hoşlanmalar olabilir. Aşkla ilgili konularda biraz krizler de olabilir, özellikle değer konuları üzerinden stresler olabilir. Bazılarınız için varsa çocuğuna ya da çeşitli hobilere-keyfi konulara yapacağı harcama ve yatırım da olabilir.

Akrep ve Yükselen Akrep (10 Şubat 2024 günlük yorumu)

Aniden ev ya da ailesel bazı gündemler helloo diyebilir. Bazılarınız için ev içinde bir uğraşı ya da taşınmayı, bazılarınız için aile içinde sürpriz gelişmeleri anlatabilir. Kendiniz bazı sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. Gayrimenkuller, ailenizin kaynaklarıyla da ilgili konular gündeme gelebilir. Finansal konularda dikkat çekici bir noktada duruyor gözüküyor. Ayrıca sizi temelden rahatsız eden bazı görmezden geldiğiniz konuları ‘bak asıl mesele bu’ bunu çözmen lazım diyerek gözünüze sokabilir. Bu konular geçmişiniz, ailesel dinamikler ya da bazı kök inançlarınızla ilgili olabilir. Sizi yoran bazı değer yargılarınızı sarsabilir.

Yay ve Yükselen Yay (10 Şubat 2024 günlük yorumu)

Sizin de konularınız çok zihniniz çok meşgul. Bu ara telefonları açmazsanız ben anlarım da diğerleri anlar mı emin değilim. Zihninizde çeşit çeşit patlayan havai fişeklerden eğitimler, çeşitli yazı-çizi, evrak, teklif, imza işleri, iletişimler, yolculuklar bunların yanında bir de yakın çevre-kardeşlerle ilgili gündemler olabilir. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir düşünceye-söyleme adım atmak bazı inançlarınız ya da yargılarınızla uyumlu olmayabilir. Uyum sağlamaya çalıştığınız bir yeni-eski arasındaki bağlantı yorabilir. Bu en basit haliyle uzun zamandır yaptığınız bir işten farklı bir sürece geçmenin stresi olabilir. İkisini de yönetmek zor olabilir. Varsa partnerle gerilmeler olabilir ya da onun işlerinden dolaylı etkiler alabilirsiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlak (10 Şubat 2024 günlük yorumu)

Oğlak burcunu etkileyecek yeni ay, maddi ve dünyevi konularda stres yaratabilir. Bu dönemde sakin kalmaya ve özellikle harcamalarınıza dikkat etmeye çalışın. Beklenmedik para kayıpları veya çıkışları yaşanabilir. Ancak bunun yanında sürpriz bir kazanç da mümkün. Bu kazanç, sosyal veya mesleki çevrenizden gelebilecek bir yardımla ilgili olabilir. Bazılarınız yeni bir işe başlayarak veya bir projeye katkıda bulunarak para kazanabilir. Sosyal medya veya iş alanlarında da gelir elde edebilirsiniz. Keyif için yapılan harcamalardan ve borsa gibi riskli yatırımlardan kaçının. Yakın zamanda maddi durumunuz ve sahip olduklarınızla ilgili zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle beklentilerinizi gerçekçi bir şekilde yönetmeye başlayın. Hayalci yaklaşımlardan ve para-güç konusunda hızlı ilerleme isteğinden vazgeçin.

Kova ve Yükselen Kova (10 Şubat 2024 günlük yorumu)

Bu sefer dikkatler sizin üzerinizde, hoşunuza gitmese de böyle. Büyük Plüton burcunuza girmiş, elbette sizi ele alacağız. Siz de ona saygı duyarak bir telaş ve kendinizi farklılıklarınızla becerilerinizle ortaya koyma baskısı altında hissediyorsunuz. Ani tepkiler verebilir, kararlar alabilirsiniz. Bu, bazılarınız için görünümünüzde yapacağınız bir değişiklik, bazılarınız için ilişkilerinizde atacağınız bir adım, bazılarınız için kariyer ve ev arasında bir sorun olabilir. Aslında bu, sizi pek çok radikal konuda etkileyebilir. Özellikle bazı amaçlarınız için (kariyer ve para ile ilgili olabilir) göze çarpan bir hamle yapabilirsiniz. Yeni bir iş ve yanında taşınma gündeme gelebilir, ait olmadığınızı hissettiğiniz bir gruptan ayrılabilirsiniz. Özgürleşmek ve tüm farklılıklarınızla var olduğunuzu göstermek için fırsat var. Bazı idealleriniz ve hayalleriniz için uygun olmayan bir kalıptan kurtulabilirsiniz. Kendinize ve değer verdiğiniz konulara yatırım yapın.

Balık ve Yükselen Balık (10 Şubat 2024 günlük yorumu)

Yeni ay zaten oldukça şaşırtıcı, bir de üstüne size beklenmeyen bir alanda deneyim sunuyor. Bu arada kontrolünüz dışında bazı hızlı gelişmeler olabilir, özellikle bazı seyahat planları, uzaktaki yakınlarınız, yurtdışı ile ilgili konular söz konusuysa bunlar olabilir, uzmanlara danışmanız gereken durumlar olabilir. Bazı haberler veya teklifler sizi bulabilir. Hazırlıksız ve zamansız gelen bir ziyaretçi, haber gündemi gibi durumlar olabilir. Bu, sizi biraz strese sokabilir. Eğer varsa, partnerinizin işinde veya sağlığında yaşanacak bazı değişimlerden dolaylı olarak etkilenebilirsiniz. Ayrıca sizin de kendi işiniz ve günlük rutinleriniz konusunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir. İhtiyaçlarınızı isteklerinizden ayırt etme zamanı.