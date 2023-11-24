Maliye Bakanlığı 65 puan ile memur alımı yapıyor! En az 25.000 TL maaşla işe başlayacaklar: Başvurular açıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde farklı bölgelerde istihdam sağlanırken 2000 memur alımı için başvurular başladı. 21 Kasım 2023 tarihinde başlayacak olan başvurular için tüm detaylar...

21 Kasım 2023 ve 30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak başvurular için gerekli olan durumlar yayınlanırken kayıt ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Sisteme kayıtlı olan kimlik belgesi bilgileriyle nüfus cüzdanında kısaltma, boşluk ve diğer noktalama işaretlerine dikkat edilerek çifre cep telefonuna gelerek e posta üzerinden giriş yapılır.





BAŞVURU ŞARTLARI

35 yaşını tamamlamamış olmak

Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler mezunu olmak

2022-2023 KPSS A Grubu türünden KPSSP48 puan türünden 70 puan alınması gerekir.