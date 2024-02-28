109.000 bin TL'ye satılan Apple Vision Pro'nun Apple’a ne kadar mal olduğu ortaya çıktı

Apple Vision Pro, Karma Gerçeklik Gözlükleri Arasında En Pahalısı Mı?

Karma gerçeklik gözlükleri, sanal ve fiziksel dünyalar arasında bir köprü kurarak, kullanıcılara yeni deneyimler sunuyor. Bu alanda faaliyet gösteren birçok firma, farklı özellikler ve fiyatlar sunuyor. Örneğin Meta Quest 3, 500 dolardan başlıyor. Onun bir üst seviyesi Meta Quest Pro ise 1000 dolara satılıyor. Ancak Apple, ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu 3 bin 499 dolardan piyasaya sürdü. Bu fiyat, birçok kişi tarafından eleştiriye neden oldu. Peki Apple Vision Pro, üretim maliyeti ve kâr marjı bakımından nasıl bir tablo ortaya koyuyor? İşte kısa süre önce ortaya çıkan bilgiler…





APPLE VISION PRO’NUN MALİYETİ NE KADAR?

Pazar araştırma firması Omdia, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünde kullanılan bileşenlerin maliyetini tek tek hesapladı. Bu hesaplama ile birlikte Apple Vision Pro maliyetinin 1.542 dolar olduğu ortaya çıktı.

Yapılan hesaplamalara göre Apple Vision Pro’da kullanılan iki adet 1,25 inçlik Micro OLED ekranın toplam maliyeti 456 doları buluyor. Ayrıca cihaza güç veren M2 ve R1 işlemcilerinin kesin maliyeti belirtilmese de, bu bileşenlerin de ciddi bir maliyet yarattığı biliniyor. Bu üç temel bileşen, Vision Pro’nun yüksek fiyatlandırılmasında kilit bir rol oynuyor.,





APPLE VISION PRO’DAN NE KADAR KÂR EDİYOR?

Maliyet, gözlüğün satış fiyatı olan 3.499 dolardan çıkarıldığında, Apple’ın her bir cihazdan yaklaşık 1.957 dolar kâr ettiği görülüyor. Ancak bu kâr miktarını değerlendirirken sadece üretim maliyetlerini değil, diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öyle ki Apple’ın çalışan maaşları, mağaza kiraları ve Ar-Ge yatırımları gibi birçok masrafı var.

APPLE VISION PRO, KARMA GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ ARASINDA EN PAHALISI MI?





Apple Vision Pro, karma gerçeklik gözlükleri arasında en pahalısı olarak görülüyor. Ancak Apple, cihazın sunduğu özelliklerin ve deneyimin, fiyatını hak ettiğini savunuyor. Apple, Vision Pro ile kullanıcılara sanal ve fiziksel dünyalar arasında kesintisiz bir geçiş sağlayarak, eğitimden eğlenceye, işten sağlığa birçok alanda fayda sağlayacağını iddia ediyor. Peki Apple Vision Pro, kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi? Bu sorunun cevabını zaman gösterecek.