12 burç için dünya tersine dönecek! Ünlü astrolog tarih vererek korkutan uyarıyı yaptı

Bu yılın ilk gökyüzü şöleni olan Güneş tutulması, 8 Nisan’da gerçekleşecek. Bu olay, Koç burcunun 19. derecesinde yer alacak ve Şiron’un da etkisi altında olacak. Ne yazık ki, bu tutulma Türkiye sınırları içinden izlenemeyecek; ancak Meksika, ABD ve Kanada gibi ülkelerden net bir şekilde gözlemlenebilecek. Tutulmanın bırakacağı etkiler, ilk ay en yoğun hissedilse de, sonraki üç ay boyunca yavaş yavaş azalacak şekilde tecrübe edilecek.

Bu güneş tutulmasında öne çıkan figür, Şiron (Chiron) olacak. Şiron, astrolojik öğeler içinde gezegenler kadar meşhur olmasa da, asteroidler arasında özel bir yere sahiptir. Şiron, yaşam boyu süren ve sebebini ya da çözümünü tam olarak bilemediğin bir acıyı temsil eder. Ancak bir gün gelir ve anlarsın ki bu sürekli sızı, aslında seni daha kuvvetli ve empati sahibi bir insan haline getirmiştir.

Astrolojide Chiron’un hikayesi, Yunan mitolojisindeki bilge ve şifa veren bir kentaurun (yarı insan, yarı at) adını taşır. Kendi derdiyle mücadele etmesine karşın, diğerlerine şifa dağıtan yaralı iyileştirici olarak tanınır.

Astrolojide Chiron, bizim en hassas yanımızı temsil eder; içsel mücadelelerimiz, endişelerimiz ve iyileşmemiz gereken ruhsal sancılarımızla bağlantılıdır. Aynı zamanda bir rehberdir; bize yaşadığımız sıkıntıların ve acıların, gerçekte ne denli büyük bir öğrenme ve büyüme şansı sunabileceğini gösterir.

Bir an için durup kendine şu soruyu sor: Yıllar boyunca seni en çok ne rahatsız etti? Hangi yara, iyileştiğini düşündüğün anda tekrar kanamaya başladı? Belki bu, öfke ile ilgili bir durum olabilir, ya da maddi sıkıntılar, ailevi ilişkiler, kariyer hedefleri veya duygusal sorunlar olabilir. Liste uzayıp gider...





ESKİ YARALAR GÜNDEME GELEBİLİR

Bu Güneş tutulması sırasında, ya eski yaralarını kaşıyarak daha da derinleştirebilirsin ya da onları iyileştirmek için gerekli adımları atabilirsin. Her bireyin iyileşme süreci kendine özgüdür ve bu yüzden genelleme yapmak doğru olmaz. Ancak eğer bu tutulmadan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsan, odaklanman gereken konu budur.

Chiron’un Koç burcunda oluşu, “Ben kimim ve dünyadaki amacım ne?” sorularını sormamıza neden olabilir. Koç burcu, zaten kendini gösterme, liderlik ve cesaret gerektiren eylemlerde bulunma gibi enerjilerle doludur. Chiron Koç’ta olduğunda, kendimizi nasıl ifade ettiğimizle ilgili zorluklar ve bu ifade biçimini keşfetme yolundaki engeller daha belirgin hale gelebilir. Bu süreçte, özgüven eksikliği, “ilk adımı atma” konusundaki tereddütler veya kendi varlığımızı kabullenmeyle ilgili iç çatışmalar meydana gelebilir. Bu, kendi özümüzle, özellikle de korkularımız ve güvensizliklerimizle yüzleşmemiz gerektiği anlamına gelir. Ancak bu durum, aynı zamanda, bu engelleri aşarak kendimizi daha güçlü ve özgüvenli hissetmemizi sağlayacak bir fırsat da sunabilir.

Bu zamanlar, öfke kontrolüne özellikle dikkat etmemiz gereken bir dönem. Yeni başlangıçlar yapmak, yeni tedavilere başlamak, yeni ilaçlar denemek, yeni işlere ve projelere atılmak için uygun bir zaman olabilir. Belki de tamamen yeni bir yaşam biçimi oluşturmak… Ancak, Merkür retrosunu göz ardı etmemeliyiz! Retro Merkür dönemlerinde bu kadar çok yeniliğe atılmak ve önemli kararlar almak, sonradan tüm bu kararları yeniden gözden geçirmemize sebep olabilir. Ayrıca, bu dönemde elektronik aletlerde arızalar, iletişimde aksamalar, yanlış anlaşılmalar veya iletişim krizleri yaşanabilir. Sağlık açısından, baş bölgesi organları, gözler, kas ağrıları, migren atakları ve diş problemleri meydana gelebilir.





Dünyanın dört bir yanında;

Koç burcundaki tutulma nedeniyle; yangınlar, harekete geçen volkanlar, siyasi liderlerin düşüncesiz ve egoist tavırları, dikkat çekici gelişmeler, alternatif enerji çeşitleri, enerji kaynakları, güneş enerjisi, demirciler, askeri personel, savaşlar, rekabet ve mücadele içeren durumlar öne çıkabilir. Bu tutulma, global ölçekte yeni başlangıçların, atılımların ve eylemlerin habercisi olabilir. Bu zaman diliminde, dünya liderleri ve yönetimler tarafından yapılan kritik kararlar ve liderlik alanındaki değişiklikler gündemde olabilir. Uluslararası anlaşmazlıkların ya da askeri tansiyonların yükselmesi olasıdır. Diplomatik çözümler yerine, güç gösterisine yönelik eğilimler güçlenebilir.

Koç burcunun 19. derecesi, astrolojik olarak 2. Dekan’a aittir ve bu, liderlerin zor durumda kalabileceği, meyve veren ağaçların zarar görebileceği ve toprakta yetişen bitkilerin bozulabileceği anlamına gelir. Bu, tarım ile ilgili potansiyel problemleri işaret eder. Aynı zamanda, Koç’un 19. derecesi Güneş için yücelme noktasıdır, yani Güneş bu konumda daha fazla onur ve güç kazanır. Bu, Güneş’in etkisinin ve dolayısıyla tutulmanın etkisinin güçleneceğini gösterir. Beklenen bu tutulma, oldukça etkili olacak.

Türkiye perspektifinden bakıldığında, tutulma anının Ankara merkezli astrolojik haritasında Akrep burcunun yükseldiği görülüyor. Bu, ülkenin finansal borçlar, vergiler, bankacılık, petrol ve yeraltı kaynakları gibi konularla ilgili krizleri yönetmesi gereken dönemlere işaret edebilir. Tutulma, astrolojik 5. Evde gerçekleşecek ki bu da çocuklar, eğlence alanları, sanatçılar, parklar, spor etkinlikleri ve finansal spekülasyonlar gibi konuları temsil eder. Bu alanlarda yenilikçi adımlar atılabilirken, aynı zamanda Şiron’un da etkisiyle bu konularda zorlayıcı ve üzücü gelişmeler yaşanabilir.

Türkiye’nin astrolojik doğum haritasına göre, beklenen tutulma ülkenin 10. Evinde, kendi Şiron pozisyonunun tam üzerinde gerçekleşecek. Bu durum, hem zorlukları hem de iyileşmeyi simgeliyor. 10. Ev genellikle liderleri, yönetim biçimlerini, ünlüleri ve kamuoyu tarafından tanınan kişileri temsil eder ve bu evdeki tutulma, bu kişilerle ilgili sağlık sorunları, kazalar veya yaralanmalar ve sonrasında gelen iyileşme süreçlerini gösterebilir. Ülke genelinde sağlık sektöründe büyük ilerlemeler yaşanabilir, önemli araştırmalar ve tıbbi alanda dikkate değer duyurular yapılabilir. Ayrıca, ülkenin uluslararası imajında dönüşümün başlangıcı olabilir ve yeni lider figürlerinin yükselişine tanık olabiliriz. Koç burcunun enerjisi ve Şiron’un etkisi birleştiğinde, ne yazık ki kazalar, yangınlar, patlamalar ve saldırılar gibi olaylar da meydana gelebilir.