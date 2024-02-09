14 Şubat Çarşamba günü Aslan burcunu neler bekliyor? İşte 14 Şubat sevgililer günü Aslan burcu yorumu!

Mine Ölmez: 14 Şubat 2024 günlük burç yorumları

14 Şubat 2024 Çarşamba günü sevgililer günü. Peki bu gün burçlar için nasıl geçecek? Günlük burç yorumları, burçlarınızın aşk, iş, sağlık, para gibi konularda neler yaşayacağını size anlatıyor. Astroloji uzmanlarının hazırladığı günlük burç yorumları ile burcunuzun bugün size verdiği mesajları keşfedin. Aşk hayatınızdan iş hayatınıza, sağlığınızdan ekonomik durumunuza kadar pek çok alanda bilgi edinebilirsiniz. İşte 14 Şubat sevgililer günü Aslan burcu yorumu:

Aslan Burcu Yorumu

Aslan burcu bu dönemde tartışmalarda sınır tanımayabilir, öfkesini kontrol etmekte zorlanabilir. Hayatında beklenen ya da beklenmeyen ayrılıklar, kopmalar yaşayabilir. Bu süreçte kendini karşı taraftan bakarak değerlendirmeli ama bunu yaparken de haklı olduğu konularda ısrarcı olmak yerine kendini nasıl daha iyi hissedeceğini, sağlığına, hayatına, dış görünüşüne nasıl daha çok katkı sağlayacağını düşünmeli. Aslanların haklı oldukları, haklarını aradıkları, adalet istedikleri birçok konu olabilir ama bu arada kendilerine de iyi bakmalı, mutlu olmak için çaba göstermeli. Bu çabaları, kendilerini daha iyi bir insan yapmak için kullanmalı. Bana öyle geliyor ki bu şekilde yaparlarsa eşleri, partnerleri, çevrelerindeki insanları anlamakta daha kolay olacak. Onların yanlışlarına, davranışlarına sabretmekte güçlük çekmeyecekler. Benim önerim, her şeyi bir kenara bırakıp kendilerine şunu söylemeleri: Benim için huzur, mutluluk, sağlık, stres yokluk çok önemli. Kendime iyi davranacağım. Aynaya baktıklarında kendilerini beğenmeyip ya da beğendikleri için sürekli bir şeyleri değiştirmek istemeyip, emin olmadıkları değişimlere girişmemeleri. Mesela aniden saç rengini, giyim tarzını, tavırlarını değiştirmek ya da birden estetik operasyonlara başvurmak gibi. Bu konularda yanılgıya düşebilirler. Çünkü değişmek, özgürleşmek, farklılık yaratmak isteği çok kuvvetli olacak. Bu istek yüzünden hata yapabilirler. Bu arada patronlarıyla, yöneticilerle de anlaşmazlıklar yaşayabilirler. Resmi işlerle ilgili çok sıkıntı çekebilirler. Sinirleri biraz gergin olabilir aslanlar. Lütfen size düşmanlık eden, rekabet eden insanlara fazla önem vermeyin. Şunu unutmayın, eğer birisi sizinle aynı seviyeye gelmişse, sizin daha yukarı çıkmanız lazım. Onunla uğraşmaya devam ederseniz, siz de onun düzeyinde kalacaksınız. Lütfen onları umursamayın ve nasıl daha yukarı çıkabilirim, nasıl daha başarılı olabilirim diye odaklanın. Yeme içme alışkanlıklarınıza, sağlığınıza daha çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Siz de bağımlılıklarınızdan, yanlışlarınızdan kurtulmanız gereken gruptasınız. İş arkadaşlarınızla ya da birlikte iş yaptığınız insanlarla da gerginlik yaşamamaya çalışın. Biraz şöyle bir durum var, size iş öğreten, baskı yapan, özgürlüğünüzü kısıtlayan kişilerle sorun yaşayabilirsiniz. Ama bir yandan da yalnızım, hayatımda kimse yok, yıllardır kimseyi hayatıma sokmuyorum diyenler büyük bir aşka kapılabilir. Gerçekten çok çekici, çok güçlü, belki biraz riskli ve gizemli insanlara ilgi duyabilirsiniz.

Aslan burcu bu dönemde çok çarpıcı, çok güçlü, belki biraz riskli ve gizemli insanlara ilgi duyabilir. Hayatınızda hiç olmayacak dediğiniz, sizden yaşça büyük veya küçük, size göre çok farklı bir alandan, sizin tarzınız olmayan bir insana aşık olabilirsiniz. Önümüzdeki 20 gün, yalnız olan aslanlar için çekici ve biraz da gizemli insanlara aşık olma ihtimali çok yüksek. Ama şu anda aklınız bir ilişkide değil. Ezberleri bozan ilişkiler yaşayacağız Aslanlar. Peki aslanlar, sevgililer gününde ne yapacaksınız? Şimdi, sevgilinizle buluşmayın demeyeceğim tabii ki. Çünkü bu etki direkt aşk ilişki alanınızdan geliyor. Tabii ki buluşun ama ne yapmalısınız mesela? Birincisi, akraba aile ilişkilerinizi, iş sorunlarınızı eşinize yüklemeyin. Ve yine, onun hayatında bir sorun, hastalık, zor bir süreç varsa, mesela bazılarınız sevgililer gününde sevdiklerinden uzak kalabilir. Size birisi askerde olabilir, yurt dışında olabilir, uzak bir yere gitmiş olabilir veya kadınsa ailesinin yanına gitmiş olabilir. Bunları çok üzülmeyin, içinizi sıkmayın diyeyim ben size. Ve çok da partnerinizi sorgulamayın, çok tartışma riskiniz var, bunu yapmayın. Bu arada, yalnız olanlar da sosyalleşin. Çünkü aradığınız aşka tam da sevgililer gününde rastlayabilirsiniz. Hayatınıza bomba gibi giren, yaktı kavurdu beni diyeceğiniz aşkla hazır olun. Gerçekten çok yaklaştınız buna. Esmalarınız neler bu arada? Lütfen sizi pamuk gibi hissettirecek aktivitelere yönelin. Çilekler, vanilyalar, güller, yan mümin yağ. Selam, eminlik ve korunma selamet için. O kadar sinirleriniz tırmanacak ki, kendinizi pamuk gibi hissettirecek aktiviteler hayatınızda olsun sevgili aslanlar. Bu arada, büyük bir yanılgıyı da fark edebilirsiniz. Kuzu gibi sandığınız insanların iç dünyasını görüp şaşırabilirsiniz. Bu arada, sadece aşk için değil, bunu düşünün.