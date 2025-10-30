Altın Portakal'da 'Erken Kış' Gösterimi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Erken Kış' gösterildi; Özcan Alper, filmde taşıyıcı annelik ve savaşın bireysel etkilerini işledi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 23:29
u yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Erken Kış' filminin gösterimi yapıldı.

Festival, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenleniyor; film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Gösterim ve söyleşi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen gösterimde, yönetmenliğini Özcan Alper, senaristliğini Özcan Alper ve Uğur Aydedim üstlendi; oyuncular arasında Timuçin Esen, Leyla Tanlar, Nastya Bogdanova, Umay Anadolu Kaboğlu, Murat Kılıç ve Atakan Yılmaz yer aldı. Gösterim sonrası yönetmenle bir söyleşi yapıldı.

Söyleşide Alper, filmlerinde toplumsal olayları daha çok bireysel hikayelere indirgeyerek anlatmayı tercih ettiğini belirtti. Alper, bütün dünyada devam eden bir savaşın söz konusu olduğunu ifade ederek, "Savaşı yaşayan, kendini köksüz, yersiz ve yurtsuz hisseden insanları işlemeye çalıştık" dedi.

Yönetmen, filmde sosyolojik olarak var olan ancak dünya ölçeğinde fazla konuşulmayan ve giderek artan taşıyıcı anneliği ele aldıklarını, burada insan bedeninin vahşi kapitalizm tarafından nasıl sömürüldüğünü göstermeye çalıştıklarını söyledi. Filmin klasik bir Türk filmi yerine Kafkasya havası taşıdığını, kısa sürede ve zorlu hava koşullarında çekildiğini de ekledi.

Oyuncu açıklamaları

Oyuncu Leyla Tanlar, filmin büyük bölümünün araç ve yolda çekildiğini ve gösterimi ilk kez izlediğini belirtti. Tanlar, Lia karakterinin hem taşıyıcı anne hem de donör olduğunu vurguladı; Gürcistan'da taşıyıcı annelik ajansında çalışan bir tanıdıkla görüşüldüğünü, Türkiye'de yasak olan taşıyıcı anneliğin Gürcistan'da suç sayılmadığını ancak Lia'nın hem taşıyıcı anne hem de donör olması nedeniyle her iki ülkede de sorun yaşadığını ve bu yüzden ülkeden gitmekten başka çare bulamadığını anlattı.

Film konusu

İstanbul'da bir fabrika müdürü olan Ferhat ve bir banka müdürü olan Handan, Gürcü ve Ukrayna kökenli genç bir sanatçı olan Lia ile taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmaya karar verirler. Kızları Ada doğduktan kısa bir süre sonra, Rusya ile Ukrayna arasında savaş patlak verir. Bu nedenle Lia, Ferhat ve Handan ile İstanbul'da bir süre daha kalmak zorunda kalır. Taşıyıcı anneliğin kendisini Avrupa'ya götürecek formül olduğuna inanan Lia, Ada'dan ayrılmak istememektedir.

