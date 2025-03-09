Kahramanmaraş'ta Çocuklar için Etkileyici Ramazan Panayırı

Kahramanmaraş'ta kurulan Ramazan Panayırı, çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerle dolu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:45
Kahramanmaraş'ta Çocuklar için Etkileyici Ramazan Panayırı

Kahramanmaraş'ta Çocuklar için Ramazan Panayırı Kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen Ramazan Panayırı, geleneksel etkinliklerle çocuklara eğlence dolu anlar sunuyor.

Namık Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirilen panayırda çocuklar, geleneksel Türk sanatları, meddah gösterisi, gölge oyunları ve sanat atölyeleri gibi pek çok etkinlikte doyasıya eğleniyor. Ayrıca, dinletiler ve söyleşilerle etkinlik zenginleştiriliyor.

Etkinliğe katılan anne ve babalar, çocuklarıyla birlikte geçmişe yolculuk yaparak eski oyunları tekrar oynama fırsatı buluyorlar.

Panyaırın sorumlusu Gamze Nur Yiğit, etkinliğin Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor. Yiğit, "Çeşitli boyama etkinlikleri, sanat atölyeleri, meddah gösterileri, Karagöz ve Hacivat gösterileri ile çocuklarımızı eğlendirmeye ve onları eski ramazan günlerine götürmeye çalışıyoruz. Ramazan sonu ve bayram sürecinde panayırımız çocuklarımız için açık olacak. Çocukların burada eğlenmesi bizim en büyük hedefimiz. Onların eğlendiğini gören aileler de mutlu oluyor," diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kahramanmaraş'ta Ramazan Panayırı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kahramanmaraş'ta Ramazan Panayırı kuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kahramanmaraş'ta Ramazan Panayırı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kahramanmaraş'ta Ramazan Panayırı kuruldu.

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