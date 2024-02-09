14 Şubat Çarşamba günü Boğa burcunu neler bekliyor? İşte 14 Şubat sevgililer günü Boğa burcu yorumu!

Mine Ölmez: 14 Şubat 2024 günlük burç yorumları

14 Şubat 2024 Çarşamba günü sevgililer günü. Peki bu gün burçlar için nasıl geçecek? Günlük burç yorumları, burçlarınızın aşk, iş, sağlık, para gibi konularda neler yaşayacağını size anlatıyor. Astroloji uzmanlarının hazırladığı günlük burç yorumları ile burcunuzun bugün size verdiği mesajları keşfedin. Aşk hayatınızdan iş hayatınıza, sağlığınızdan ekonomik durumunuza kadar pek çok alanda bilgi edinebilirsiniz. İşte 14 Şubat sevgililer günü Boğa burcu yorumu:

Boğaların ödül zamanı

Boğalar, değerlerini artıracak bir sürece giriyorlar. Bu süreç, ödülleri ve kutlamaları hak ettikleri bir zaman. Fakat kutlamalarda da boğaların ruh hali değişken olabilir. Kendi emeklerinin karşılığını aldıklarını biliyorlar ama yine de içlerinde tam tatmin olamıyorlar. Böyle hissetmeleri normal mi diye sorabilirler. Ayrıca boğalar, özgürleşmek istiyorlar. Kendilerini sınırlayan bir kabuk varmış gibi hissediyorlar. Bu da uranüs’ün etkisiyle 2018’den beri devam ediyor. Boğa, bu süreçte elektrikli bir enerjiyle karşılaştı. Bu ay, 2018’de başlayan elektriklenme devam ediyor. Ama 10. evdeki uranüs, boğalara gençlik, dinamizm, başarı, orijinallik ve özgürlük getirecek. Boğalar, özgürlüklerini kısıtlayanlara tahammül edemeyecekler. Hayatlarında kalmak isteyenler, boğaları rahatsız etmemeli, üzerlerine gelmemeli, baskı yapmamalı ve yollarını engellememeli. Yoksa boğalar, kim olursa olsun, onlarla uğraşmayacaklar. Sabırsızlık, bu süreçte boğaların en büyük sorunu.

Boğalar, bu süreçte kova burcuna benziyorlar. Kovalara atfettiğimiz özellikler, boğalarda da görülüyor. Özgür, çağdaş, ilerici, orijinal, dost canlısı ve eğlenceli. Boğalar, kendilerini geliştiren ve keyif veren insanlarla vakit geçirmek istiyorlar. Bu hafta değil, geçen haftadan itibaren başlayan bir etki bu. Yaklaşık 15-20 gün sürecek. Bu sürede boğaların yanına ateşli insanlar yaklaşmasın. Geçen hafta da dedim, nedenini biliyorsunuz. Çünkü boğalar, bir gün çok mutlu, bir gün çok sinirli olabilirler. Arada sizi de yıpratabilirler. Duygu durumları, tansiyonları, enerjileri, duyguları dalgalanabilir. Mesela birden eski sevgilisini arayabilir, yeni sevgilisine küsebilir, annesini özleyip ağlayabilir, iyi bir evlat olup olmadığını sorgulayabilir. Garip garip duygu fırtınaları yaşayabilirler. Gerginlik, 20 gün kadar devam edecek. O yüzden diyorum, bu aralar boğaların ipine sarılmayın. Bugün seni çok seviyorum deyip, yarın telefonu suratınıza kapatabilirler. Gerçekten öyle.

Boğalar, kariyerlerinde de başarıyı yakalayacaklar. Hak ettikleri başarıya ulaşacaklar. Ulaşamayanlar da patronlara, otoritelere, büyüklere rest çekebilirler. Evlilerse eşlerinin aileleriyle sorun yaşayabilirler.14 Şubat’ta ailenizden kimseyle görüşmeyin. Anne, baba, kardeş, eşinizin ailesi olmasın. Eşiniz, bugün 14 Şubat, annemle babama gidelim derse, hayır deyin. Sakın diyorum, aile içi kavgalar çıkabilir. En güzel gününüzü berbat etmeyin. Kendi evinizde, kendi yuvanızda kutlayın. Sizde aile içinden kimse olmasın. Arkadaş olabilir. Ama aileden kimse olmasın. Özellikle aile büyükleri, iki taraftan da kardeş, akraba olmasın. Başkaları olabilir, ama bunlar olmasın. Çünkü ayrı ayrı tartışmalar çıkabilir. Dikkat edin. Bunun dışında sakin olun. İpleri koparmadan iki kere düşünün. Düğüm, lavanta, portakal aromalarını bu ara bol bol kullanın. Sakinleşin. Planlarınızı sıraya koyun. Birdenbire, canım bunu yapacağım, bunu alacağım demeyin. Boğa, sıraya koy. Çok sabırsızsın. Dengeyi koru. Nefes egzersizleri yap. ‘Ya Muktedir Ya Melik’ ismi, boğaların yükselişi, başarısı ve kendi markalarını oluşturması için destekler. Çünkü boğalar, bir marka, bir iş oluşturabilirler. Bir şey çıkarabilir, ürün üretebilir, sektör değiştirebilir, iş bulabilirler. Bu da sizi destekler.