15-21 Ocak burç yorumu Plüton Oğlak’tan ayrılıyor: Başak burcu İçin ne anlamına geliyor?

Duygu Demir: 15-21 Ocak Burç Yorumları

11 Ocak'ta yeni bir ay başlıyor. 21 Ocağa kadar Plüton Oğlak burcunu terk edecek. Kova burcuna girecek. Bu yılın sonunda Plüto'nun son bir Oğlak ziyareti daha olacak. Ayrıldığı burçların konularını tamamen sonlandırmak için daha keskin enerjiler taşır. Plüton toplumu ilgilendiren konuları Kolektif enerjiyi ifade eder. Bireysel hayatlarımızda da çok uzun zamanlar, 2008 yılından beri, 14 yıllık konuları, çözmeye çalıştığımız temaları bitirme aşamasındayız. Plüton bizi güçlü kılan, hırslı yapan, çalıştıran, yapmak istediği şeyleri elde eden bir duruma sokan bir gezegen. Bu süreçte Oğlak burcunda ilerliyordu. Oğlak burcu kariyerle, finansal planlamayla toplumda bir konum kazanmakla güçlü olmakla alakalı. Şimdi ise burayı bırakıp, 21 Ocak sabahı saat 3 civarında, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş de özgürlük, bağımsızlık arayan, teknoloji ile yakından ilgilenen, insani yardım konularını daha çok ön plana çıkaran enerjiye dönüştürecek. Bizler de bireysel hayatlarımızda 15 yıldır çabaladığımız, bir düzen oluşturmak, para kazanmak, hiyerarşide konum edinmek için mücadele ettiğimiz şeyleri bir kenara atıp, unumu eledim eleğimi astım deyip hayatımda farklı şeyler arayacağız. 21 Ocağa kadar zorlu zamanlar olabilir.

Başak Burcu ve Yükselen Başaklar için 21 Ocak’a kadar olan dönem

Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, önümüzdeki günleri 21 ocak tarihine kadar bir bütün olarak ele alıyorum. Çünkü bu süreçte çok önemli ve kritik bir değişim yaşayacağız. Plüton, oğlak burcunu terk ediyor. Bu yılın sonunda tekrar buraya dönecek ama şimdilik bu çok büyük bir olay. Plüton’un burç değiştirmesi genelde krizli ve zorlu bir süreçtir. Hayatımızda bir şeylerin sona ermesi, tamamlanması veya değişmesi gerektiğini gösterir. Sizin beşinci evinizde gerçekleşen bu değişim, hayattan keyif almanız, mutlu ve neşeli olmanız, hobileriniz ve aşk hayatınızla ilgilidir.

Beşinci evde Plüton’un etkileri

Bu dönemde, beşinci evinizdeki konularda çok mutlu hissetmeyebilirsiniz. Bu geçici bir durum ve bunu aklınızda tutmalısınız. Ayrıca, hobilerinizde, ilgi alanlarınızda ve sizi mutlu eden şeylerde bir değişim fark edebilirsiniz. Bu değişim, size yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Eğer çocuğunuz varsa, onun hayatında bir zorlukla karşılaşabilir veya onunla ilgili bazı kararlar vermeniz gerekebilir. İlişkiniz varsa, bu ilişkide bazı sorunlar yaşayabilir veya ilişkinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bu konuda bir kriz veya bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Ya da çocuk sahibi olup olmamaya dair netleşmeniz gereken durumlar olabilir. Spekülatif yatırımlar da beşinci evinizde yer alır. Borsa veya diğer yatırım araçlarıyla ilgileniyorsanız, bu dönemde çok kolay bir kazanç sağlayamayabilirsiniz.

19 ve 20 Ocak’ta neler olacak?

19 ve 20 Ocak tarihleri, bu sürecin en kritik günleri olacak. Bu günlerde, hayatınızda bir şeylerin sona ermesi veya tamamlanması gerekebilir. Bu, sizin için zorlu bir deneyim olabilir. Ancak, Merkür ve Jüpiter arasında olumlu bir açı oluşacak. Bu da size bir hamle yapma veya bir fırsat yakalama imkanı verebilir. Bu fırsatı değerlendirmek için cesur ve kararlı olmalısınız. Bu dönemde, biraz daha sert ve zorlayıcı bir enerji hakim olacak. Bu yüzden, bunlara takılmadan akışa uymanız önemli.

İlişkiniz yoksa ne yapmalısınız?

Bu dönemde, ilişkiniz yoksa, aşk hayatınız, cinsellik veya flört konularına çok ilgi duymayabilirsiniz. Bu konularda çok canlı veya hevesli hissetmeyebilirsiniz. Ama bunun yerine, ne istediğinizi, nasıl bir ilişki yaşamak istediğinizi veya yaşamak istemediğinizi netleştirebilirsiniz. Bu dönemde, beşinci evinizde bir dönüşüm yaşadınız. Bazı alışkanlıklarınızı, tutumlarınızı veya beklentilerinizi değiştirdiniz. Bu, size yeni bir başlangıç yapma şansı verebilir. Bu yüzden, bu dönemde, hayatın içindeki mutluluk, neşe, aşk, flört gibi konulara odaklanabilirsiniz. Eğer halihazırda devam eden bir ilişkiniz varsa, bu ilişkiyi nasıl daha canlı, daha mutlu ve daha sağlıklı tutabileceğinizi düşünebilirsiniz. Belki de ilişkinizde bazı değişiklikler yapmanız veya ilişkinizi sonlandırmanız gerekebilir. Bu dönemde, finansal anlamda çok zorlayıcı bir durumla karşılaşmayacaksınız. Ama borsa veya bilmediğiniz yatırım araçlarına gereksiz riskler alarak girmemeniz gerekiyor. Bu, size kayıp getirebilir. Bunun dışında, sağlığınızla ilgili çok ciddi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Ancak, üreme ve doğurganlık ile ilgili bir konuyla ilgileniyorsanız, bu konuda sizi zorlayacak durumlar olabilir. Bu durumda, kendinize ve sizi mutlu eden şeylere odaklanmanız, kararlarınızı netleştirmeniz gerekebilir.

11 Ocak’ta Yeni Ay Oğlak burcunda

11 Ocak’ta, yeni ay oğlak burcunda gerçekleşecek. Bu yeni ay, sizin için bir dönüm noktası olacak. Bu yeni ayda, hayatınızda bazı net kararlar alabilir, bu sürecin içinden çıkabilirsiniz. Finansal olarak da bazı hesaplamalar yapmanız gerekebilir. Örneğin, çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bunun maliyeti, koşulları, avantajları ve dezavantajları gibi konuları göz önünde bulundurmanız gerekebilir. Sevgili arkadaşlar, bu süreçte, bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Lütfen, sizi zorlayan her türlü durumu akışa bırakın. Kendinize iyi bakın.