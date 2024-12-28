DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.324.781,75 -0,22%

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Yeni yıla girmeden zamlarla alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:53
Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Yeni yıla girmeden zamlarla alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özdellikle de vergi zamları ile alakalı alınan kararlar gün gün Resmi Gazete’de yayımlanmaya devam ederken, Türkiye'den yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için üzücü bir haber daha gelmiş bulunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan son kararla birlikte, yurt dışına çıkış harcı 2025 yılı itibarıyla 710 TL'ye yükseltildi. 

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

2024 yılında 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, aradan geçen kısa süre içinde bir kez daha zamlanarak 710 TL'ye ulaştı. Bu kapsamda yapıla açıklamada zam oranının yüzde 42 olduğu ortaya çıkmış bulunuyor.  

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİYOR 

Yurt dışı çıkış harcını ödemek için çeşitli seçenekler mevcut. Vatandaşlar, vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ve PTT veznelerinden makbuz karşılığında ödeme yapabiliyor. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de ödeme imkanı bulunuyor.  

 

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi
2
Kırmızı et bulamayanlara tavuk kıymasından köfte tarifi! Orijinal köfteleri aratmıyor
3
Edirne'deki Sokak Sağlıklaştırma Projesi İle Tarihi Doku Yeniden Canlanıyor
4
Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi
5
Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı
6
Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Çikolatalı Elmas Kurabiye tarifi
7
Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı'nın Restorasyonu Devam Ediyor

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!