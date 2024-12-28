Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Yeni yıla girmeden zamlarla alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özdellikle de vergi zamları ile alakalı alınan kararlar gün gün Resmi Gazete’de yayımlanmaya devam ederken, Türkiye'den yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için üzücü bir haber daha gelmiş bulunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan son kararla birlikte, yurt dışına çıkış harcı 2025 yılı itibarıyla 710 TL'ye yükseltildi.

2024 yılında 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, aradan geçen kısa süre içinde bir kez daha zamlanarak 710 TL'ye ulaştı. Bu kapsamda yapıla açıklamada zam oranının yüzde 42 olduğu ortaya çıkmış bulunuyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİYOR

Yurt dışı çıkış harcını ödemek için çeşitli seçenekler mevcut. Vatandaşlar, vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ve PTT veznelerinden makbuz karşılığında ödeme yapabiliyor. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de ödeme imkanı bulunuyor.