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En az 22.000 TL maaşla personel alımları başlıyor! İlkokul mezunları bile başvurabilir

Yeni personel alımları başladı! Asgari ücretten fazla ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 20:47
En az 22.000 TL maaşla personel alımları başlıyor! İlkokul mezunları bile başvurabilir

En az 22 bin TL maaşla yeni personel alımları başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN AZ 22 BİN TL PERSONEL ALIMI

İŞKUR ülke genelinde hem özel hem kamu kurumlarının açtığı iş ilanlarını iş arayan adaylarla paylaşmaya devam ediyor. Açık iş ilanları resmi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşılıyor. 

yüksek maaşla personel alımları

Eğer siz de iş arama sürecindeyseniz kolaylıkla İŞKUR resmi internet sitesine kayıt açtırarak kendinize uygun iş ilanlarını arayabilir ve internet sitesi üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. İŞKUR üzerinden güncel olarak ofis işleri ve belge düzenlemeleri için Büro Personeli, kurum güvenliğini ve giriş çıkışları denetlemek için Güvenlik Görevlisi, çalışılan kurumun temizliğinden sorumlu olmak için Temizlik Personeli alımı yapılıyor. Alımlarla ilgili detaylı bilgilere İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. 

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