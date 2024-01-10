15-21 Ocak Kova burcu yorumu: Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması Kova burcunu nasıl etkileyecek?

Duygu Demir: 15-21 Ocak burç yorumları

11 Ocak'ta yeni bir ay başlıyor. 21 Ocağa kadar Plüton Oğlak burcunu terk edecek. Kova burcuna girecek. Bu yılın sonunda Plüto'nun son bir Oğlak ziyareti daha olacak. Ayrıldığı burçların konularını tamamen sonlandırmak için daha keskin enerjiler taşır. Plüton toplumu ilgilendiren konuları Kolektif enerjiyi ifade eder. Bireysel hayatlarımızda da çok uzun zamanlar, 2008 yılından beri, 14 yıllık konuları, çözmeye çalıştığımız temaları bitirme aşamasındayız. Plüton bizi güçlü kılan, hırslı yapan, çalıştıran, yapmak istediği şeyleri elde eden bir duruma sokan bir gezegen. Bu süreçte Oğlak burcunda ilerliyordu. Oğlak burcu kariyerle, finansal planlamayla toplumda bir konum kazanmakla güçlü olmakla alakalı. Şimdi ise burayı bırakıp, 21 Ocak sabahı saat 3 civarında, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş de özgürlük, bağımsızlık arayan, teknoloji ile yakından ilgilenen, insani yardım konularını daha çok ön plana çıkaran enerjiye dönüştürecek. Bizler de bireysel hayatlarımızda 15 yıldır çabaladığımız, bir düzen oluşturmak, para kazanmak, hiyerarşide konum edinmek için mücadele ettiğimiz şeyleri bir kenara atıp, unumu eledim eleğimi astım deyip hayatımda farklı şeyler arayacağız. 21 Ocağa kadar zorlu zamanlar olabilir.

Kova Burcu 15-21 Ocak Ayı Yorumu

Sevgili Kovalar, ağlar ve yükselen kovalar, 21 Ocak’a kadar olan süreçte hayatınızda önemli değişimler yaşayacaksınız. Bu değişimlerin nedeni, Plüton’un 12. evinizden çıkıp burcunuza girmesi. Plüton, bir burçtan ayrılırken daha güçlü etkiler yaratır. Bu yüzden siz de hem kendiniz hem de çevreniz için zorlu bir dönemden geçiyorsunuz.

Plüton’un 12. Evden Çıkışı

Plüton, 12. evinizdeyken, kontrol edemediğiniz durumlar, kayıplar, krizler, korkular, maneviyat, yurt dışı, hizmet sektörü gibi konularla ilgilenmenizi gerektirdi. Bu konularda bazı dersler aldınız ve kendinizi geliştirdiniz. Şimdi ise, 11 Ocak’ta 12. evinizde gerçekleşen yeni ay ile birlikte, bu konuları geride bırakmaya ve yeni bir sayfa açmaya hazırsınız. İç huzurunuz, ihtiyaçlarınız, bakış açınız, adımlarınız ile ilgili daha net kararlar alıyorsunuz. Kendinize olan güveniniz artıyor.

Plüton’un Kova Burcuna Girişi

Plüton, 21 Ocak’ta sabahın erken saatlerinde burcunuza geçiyor. Bu, sizin için yeni bir dönemin başlangıcı. Plüton, burcunuzda uzun yıllar kalacak ve hayatınızda köklü değişimlere neden olacak. Bu değişimler, öncelikle kişiliğiniz, görünümünüz, karakteriniz, hedefleriniz, ilişkileriniz, aşk hayatınız, sağlığınız, kariyeriniz gibi konularda olacak. Plüton, sizi daha güçlü, daha kararlı, daha tutkulu, daha yenilikçi, daha özgün, daha lider yapacak. Ancak, bu değişimler kolay olmayacak. Plüton, sizi zorlayacak, test edecek, dönüştürecek. Eski alışkanlıklarınızdan, bağımlılıklarınızdan, korkularınızdan, engellerinizden kurtulmanız gerekecek. Hayatınızda size hizmet etmeyen, sizi yoran, sınırlayan, engelleyen her şeyi bırakmanız gerekecek. Bu süreçte, bazı son dakika sürprizleri, kayıplar, krizler yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, hayatın akışına uyum sağlamalı, esnek olmalı, değişime açık olmalısınız. Unutmayın, her şey sizin iyiliğiniz için oluyor. Hayat, sizi daha iyi bir versiyonunuza ulaştırmak için sizi dönüştürüyor.

Sevgili Kovalar, 2024 Ocak ayı sizin için hayatınızda yeni bir sayfa açacağınız bir ay olacak. Plüton’un burcunuza girmesi ile birlikte, kendinizi ve hayatınızı değiştirmeye başlayacaksınız. Bu süreçte, zorluklardan korkmayın, fırsatları değerlendirin, kendinize güvenin, hayallerinizi gerçekleştirin. Hayatınızda olacak her şeyde bir hayır olduğunu unutmayın. Size mutlu, başarılı, sağlıklı, huzurlu bir ay diliyorum.