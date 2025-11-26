Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Gökçe Barajı doluluk yüzde 8'e düşmesi üzerine 26 Kasım'dan itibaren her gün 20.00-05.00 arası planlı kesinti ve kapsamlı su tasarruf tedbirleri uygulanacak.

Yalova'da su krizi: Gökçe Barajı yüzde 8, 15 günlük rezerv kaldı

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuraklık, Yalova'da kırmızı alarm seviyesine ulaştı. Şehrin ana su kaynağı Gökçe Barajı doluluk oranı yüzde 8'e gerilerken, kentte yalnızca 15 günlük su rezervi kaldı. Bu gelişme üzerine Yalova Valiliği, Vali Hülya Kaya başkanlığında toplanan kriz masası ile acil önlemleri devreye aldı.

Planlı kesintiler ne zaman başlayacak?

Valilik tarafından açıklanan Acil Su Eylem Planı kapsamında, planlı su kesintileri 26 Kasım 2024 Salı gününden itibaren uygulanmaya başlayacak. Kesinti programı, vatandaşların günlük hayatının en az etkilenmesi amacıyla gece saatlerine kaydırıldı. Buna göre Yalova genelindeki tüm belediye ve mahallelerde şebeke suları her akşam saat 20.00'de kesilecek ve sabah 05.00'e kadar verilmeyecek. Bu uygulama, baraj seviyesi iyileşene kadar aralıksız devam edecek.

Uygulanan yasaklar ve tasarruf tedbirleri

Su rezervini korumak için yalnızca kesinti yapılmayacak, aynı zamanda kapsamlı yasaklar da getirildi. Koordinasyon toplantısında alınan kararlar şöyle:

Tarımsal ve peyzaj sulaması: Tarımsal sulama tahsisleri durduruldu; belediyelerin park, bahçe ve orta refüj sulamaları tamamen yasaklandı.

Temizlik işleri: Belediyelerin yol yıkama faaliyetlerinde şebeke suyu kullanımı, ikinci bir emre kadar durduruldu.

Havuzlar: Yüzme havuzları, süs havuzları ve peyzaj amaçlı su kullanımı yasaklandı. Alternatif su kaynağı (deniz suyu vb.) sağlayamayan havuz işletmelerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak.

Sanayi kısıtlaması: İlk etapta sanayi kuruluşlarına verilen su miktarında yüzde 50 kısıtlama uygulanacak. Baraj seviyesi, kenti idare edecek 10 günlük rezervin altına düşerse, sanayi tesislerine verilen su tamamen kesilecek.

Alternatif su kaynakları ve acil altyapı çalışmaları

Yalova'nın susuz kalmaması için bir dizi alternatif senaryo masaya kondu. Ortaburun Göleti’nden Çınarcık hattına su pompalanması ve bölgedeki Devlet Su İşleri (DSİ)'ne ait yeraltı su kuyularının acilen devreye alınması kararlaştırıldı. Barajdaki son damlaların kullanılabilmesi için yüzer pompalar hazırlanırken, komşu il Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'ndan Yalova'ya "tersine besleme" yapılabilmesi için teknik altyapı çalışmaları hızlandırıldı.

Hassas gruplara özel önlemler

Kesintilerden en çok etkilenecek hassas gruplar için özel tedbirler alındı. Hastaneler, diyaliz merkezleri ve huzurevleri gibi tesislerin su güvenliğini sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ek tedbirler uygulayacak.

Yalova'da su kesintisi ve alınan yasaklarla ilgili gelişmeler, baraj seviyesindeki değişime göre takip edilip halka duyurulacak.

