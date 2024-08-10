16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

Milli Emlak yatırımcıları ya da kendi arsasına ev kurup oturmak isteyenleri mutlu edecek gelişmeler imzasını atmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak, Türkiye genelinde arsa satışlarını duyurarak yatırımcılara uygun fiyatlarla arsa edinme fırsatı sunuyor. Edinilen arsa ya yatırımlık ya da ev yapmalık olarak büyük avantajlar sağlayabiliyor. Milli Emlak'ın en çok tercih edilmesini sağlayan seçeneklerinden biri olan KDV muafiyeti yatırıcımları cezbederek, maddi anlamda büyük kolaylık imkanı da sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar, arsa sahibi olmanın yanı sıra, 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV yükünden muaf tutulacak.

KARAMAN'DA İKİ UYGUN FİYATLI İHALE

Zaman zaman yeni ihalelerle alakalı gelişmeleri resmi web adresinden duyuran Milli Emlak, uygun fiyatlı iki ihale ilanı dikkat çekeceğe benziyor. Söz konusu ihaleler Karaman Merkez'de olacağı belirtilirken, son 6 gün kalan ihaleler ile alakalı başvurular konusunda uyarıların da yavaş yavaş sonuna geliniyor.

Karaman'da 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek iki ayrı arsa ihalesi dikkat çekiyor.

İlk İhale: 145,40 m² büyüklüğündeki arsa için tahmini ihale bedeli 11.640 TL olarak açıklanmış bulunuyor. .

İkinci İhale: 161,04 m² büyüklüğündeki arsa için ise tahmini ihale bedeli 16.110 TL olarak kayıtlara geçiyor.

Bu iki ayrı arsa için düzenlenecek olan ihalelerde sona doğru yaklaşılıyor. Yatırım yapmak veya kendi toprağına sahip olmak isteyen vatandaş için sunulan bu fırsati adeta kaçlırılmayacak bir fırsat gibi duruyor.





Her iki arsa için de; ihale tarihinin 16 Ağustos 2024 olduğu belirtilmiş bulunuyor. Karaman Merkez olarak geçen başvuru yeri için:

1. Arsa:

Büyüklük: 145,40 m²

Tahmini Bedel: 11.640 TL

İhale Saati: 09:30





2. Arsa:

Büyüklük: 161,04 m²

Tahmini Bedel: 16.110 TL

İhale Saati: 10:00 detayları ilanda yer alıyor.

Piyasa değerinin altında sunulan fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatından faydalanmak isteyenler, Milli EMlak resmi web adresine girerek tm detayları öğrenebilir.