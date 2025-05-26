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17. Bin Nefes Bir Ses Festivali Konya'da Devam Ediyor

Konya'da düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Festivali, sanatseverleri etkileyen performanslarla sürüyor. Festival, 1 Haziran'da sonlanacak.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 21:24
17. Bin Nefes Bir Ses Festivali Konya'da Devam Ediyor

Festival Coşkusu Sürüyor

Konya'da, Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, üçüncü gününde çeşitli etkinliklerle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

İzleyiciyi Büyüleyen Oyunlar

Festival kapsamında, Adana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Şekerpare, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. Yavuz Turgul'un kaleme aldığı, Sabri Özmener tarafından uyarlanan ve yönetilen bu oyun, seyircilerden büyük beğeni aldı.

Çeşitli Performanslar

Festival boyunca Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ovod adlı oyunu ile Azerbaycan ekibi sahne alırken, Selçuklu Kongre Merkezi'nde de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Güzel ve Çirkin oyunu izleyicilerle buluştu.

Yarın Neler Olacak?

Yarın, saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu'nun Burun gösterisi ile birlikte, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Azerbaycan ekibinin Sığıntılar oyunu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Dracula Bir Dehşet Komedisi ve Konya Şehir Tiyatrosu'nun Yoldan Çıkan Oyun isimli oyunları sahnelenecek.

Festivalin Genel Bilgileri

Festival, beş yabancı ekip ve 13 yerli grubun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplamda 20 seçkin oyun, 32 temsil ile sanatseverlerle buluşacak. Etkinliklerin finali ise 1 Haziran'da yapılacak.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro...

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali"nin üçüncü gününde etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında Adana Devlet Tiyatrosu "Şekerpare" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro...

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali"nin üçüncü gününde etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında Adana Devlet Tiyatrosu "Şekerpare" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

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