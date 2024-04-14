KPSS 60 puanla kamu personeli alımı yapılacak! Tarım Bakanlığı ve OGM müjdeyi verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, genişleyen kadrosuna dahil etmek üzere toplamda 170 yeni personel arayışında. Bu alım, Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru, Avukat, Şoför, Destek Personeli ve Güvenlik Görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar için geçerli olup, hem Merkez hem de Taşra Teşkilatı’nda görev alacak sözleşmeli personelleri kapsıyor.





Orman Genel Müdürlüğü’nün kamu personeli alım süreci, bayram tatilinin ardından başlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, adayların başvurularını yalnızca online olarak kabul edeceğini duyurdu. Bayram sonrası dönemde, adaylar internet aracılığıyla bu fırsata başvurabilecekler.

Orman Genel Müdürlüğü, 2024 yılında çeşitli pozisyonlarda toplam 170 sözleşmeli personel alacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

• 20 Orman Mühendisi



• 26 Orman Muhafaza Memuru

• 124 diğer pozisyonlar (Avukat, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Şoför), Mühendis, Tekniker (Uçak Bakım), Büro Personeli (Grafiker))

Başvuru Tarihleri



• Sözleşmeli Personel için: 16 - 26 Nisan 2024



• Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru için: 29 Nisan - 9 Mayıs 2024

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLAR İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Orman Genel Müdürlüğü’ne başvuracak adaylar için aranan genel nitelikler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen kriterlere uygunluk şeklinde olacak.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmaları, ceza hükümlülüğü taşımamaları, erkek adaylar için askerlikle ilişkilerinin olmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından geçerli sonuçlar alabilmeleri gerekmekte.

KPSS ŞARTLARI NASILDIR?

KPSS puan şartlarına gelince, adayların 2022 KPSS’den alınan puanlarla başvuruda bulunmaları bekleniyor. Lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türlerinden gerekli puanı almış olmaları şart. Orman Muhafaza Memuru pozisyonu için asgari 65 puan, diğer pozisyonlar için ise 70 puan barajı bulunuyor.