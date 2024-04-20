Bist 100
9.693,46 1%
DOLAR
32,5 0,08%
EURO
34,78 -0,12%
ALTIN
2.483,97 0,48%

Misafirleriniz bu lezzete bayılacak! 10 dakikada hazırlanan kaşık tatlısı tarifi

Gelecek misafire ne yapsam diye kara kara düşünenler! Sizler için konuklarınıza tarif sordurtacak bir tatlı hazırladık! İşte misafirlerinize kaşık kaşık yedirtecek kaşık tatlısı tarifi!

Yayın Tarihi: 20.04.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 15:53
Misafirleriniz bu lezzete bayılacak! 10 dakikada hazırlanan kaşık tatlısı tarifi

Akşam gelecek olan misafire ne tatlı yapacağına karar veremeyenler! Hem aşırı pratik hem de çok lezzetli bir tatlı tarifiyle geldik! İşte tüm konuklarınıza tarif aldırtacak kaşık tatlısı… 

Yediden yetmişe herkesin seveceği bir tatlı tarifi olan kaşık tatlısı, çat kapı gelen misafire 15 dakikada yapılabilecek bir lezzet. Her evde olan malzemeler ile yapılabilecek bu tatlı, sütlü bir tatlı olduğu için son derece hafif. Akşam yemeklerinden sonra kolaylıkla tüketilebilecek olan kaşık tatlısının yapımı da bir o kadar kolay. İşte damak çatlatacak lezzetiyle kaşık tatlısı tarifi… 

Kaşık tatlısı malzemeleri neler? 

kaşık tatlısı

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu tatlı yapımında kullanılan tüm ürünler, genellikle her mutfakta olan ürünlerden oluşuyor. İşte konuklarınıza 15 dakikada yapabileceğiniz kaşık tatlısı için gerekli malzemeler…. 

Muhallebi için: 

  • 1 litre süt 
  • 1 su bardağı un 
  • 1 su bardağı şeker 
  • 125 gram tereyağı 
  • 1 paket vanilya 

Çikolata katmanı için: 

  • 2.5 su bardağı süt 
  • 3 yemek kaşığı şeker 
  • 3 yemek kaşığı un (tepeleme) 
  • 1.5 yemek kaşığı kakao
  • 1 adet yumurtanın sarısı 
  • 70 gram bitter çikolata 
  • Yarım su bardağı soğuk su 

Kaşık tatlısı nasıl yapılır? 

kaşık tatlısı

Öncelikle tatlının muhallebisi yapılmalıdır. Bunun için ocağa alınan bir tencerede önce tereyağı eritilmelidir. Yağ eridikten sonra un eklenmeli ve kokusu çıkana kadar kavrulmalıdır. Kavrulan unun üzerine yavaş yavaş 1 litre süt eklenmeli ve topaklanmaması için hızla karıştırılmalıdır. Kaynamaya başlayan süte toz şeker eklenir tekrar karıştırılır. Kıvam alıp, göz göz kaynayan muhallebi ocaktan alındıktan sonra üzerinde vanilya eklenmelidir. Daha sonra ise tatlıyı dökeceğiniz borcamın tabanını ısıtın. Üzerine muhallebiyi dökün ve soğuması için bekleyin.

Muhallebinin soğuması beklenirken, çikolata katmanını hazırlamaya başlayın. Bunun için tencereye aldığınız sütün üzerine un, şeker, kakao ve yumurta sarısını ekleyip güzelce karıştırın. Kaynayıp koyulaşan çikolata göz göz olduktan sonra üzerine çikolatayı ekleyip eritin. Daha sonra ocağı kapatın. Çikolata sosun üzerine soğuk su ekleyerek mikserle çırpın. Hazırlanan çikolata sosunu soğuk muhallebinin üzerine dökün ve eşit bir şekilde yayın. Oda sıcaklığına gelince en az 1 gece buzdolabında beklettikten sonra tüketin. Servis ederken üzerine kakao serpebilir ya da çeşitli yemişler koyabilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç kredilerini kasıp kavuracak fırsat! 3 banka acil onaylı düşük faiz imkanı ile kredi veriyor

3 gün sonra resmen başlıyor! Bir görünüp pir kaybolacak: Sonrasında olacaklar...

Mayıs ayında paraya boğulacak 3 burç! Hiç beklemedikleri yerden para gelecek

O illerde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Sel seli götürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Bankalar kredi kemerlerini gevşetti! O Banka 55 bin lirayı faizsiz ya da düşük faizli veriyor

Maaşını bu 3 bankadan alanlar sevinçten havaya uçacak! 11 bin TL nakit ödeme onaylandı

Mayıs ayında paraya boğulacak 3 burç! Hiç beklemedikleri yerden para gelecek

Misafirleriniz bu lezzete bayılacak! 10 dakikada hazırlanan kaşık tatlısı tarifi

Saat 10.00'da açıklandı! Maaşlara yüzde 96 zam, sosyal haklar da yüzde 146 arttı

Türk kahvesini fokur fokur köpürten teknik! Herkes sırrınızı öğrenmeye çalışacak

İhtiyaç kredilerini kasıp kavuracak fırsat! 3 banka acil onaylı düşük faiz imkanı ile kredi veriyor

Pirinç pilavının lezzetini beşe katlayan teknik! Asla lapa olmuyor

Temmuz ayında hesaplara yatacak oran belli oldu! Yüzde 19'a ek refah ve toplu zam Ankara'dan sızdı

3 gün sonra resmen başlıyor! Bir görünüp pir kaybolacak: Sonrasında olacaklar...

O illerde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Sel seli götürecek

Temmuz ayı emekli için mutlu bitecek! Zamma ek olarak intibak yasası o tarihe kalmadan gelecek