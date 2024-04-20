Misafirleriniz bu lezzete bayılacak! 10 dakikada hazırlanan kaşık tatlısı tarifi

Akşam gelecek olan misafire ne tatlı yapacağına karar veremeyenler! Hem aşırı pratik hem de çok lezzetli bir tatlı tarifiyle geldik! İşte tüm konuklarınıza tarif aldırtacak kaşık tatlısı…

Yediden yetmişe herkesin seveceği bir tatlı tarifi olan kaşık tatlısı, çat kapı gelen misafire 15 dakikada yapılabilecek bir lezzet. Her evde olan malzemeler ile yapılabilecek bu tatlı, sütlü bir tatlı olduğu için son derece hafif. Akşam yemeklerinden sonra kolaylıkla tüketilebilecek olan kaşık tatlısının yapımı da bir o kadar kolay. İşte damak çatlatacak lezzetiyle kaşık tatlısı tarifi…

Kaşık tatlısı malzemeleri neler?





Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu tatlı yapımında kullanılan tüm ürünler, genellikle her mutfakta olan ürünlerden oluşuyor. İşte konuklarınıza 15 dakikada yapabileceğiniz kaşık tatlısı için gerekli malzemeler….

Muhallebi için:

1 litre süt



1 su bardağı un



1 su bardağı şeker



125 gram tereyağı



1 paket vanilya



Çikolata katmanı için:

2.5 su bardağı süt



3 yemek kaşığı şeker



3 yemek kaşığı un (tepeleme)



1.5 yemek kaşığı kakao



1 adet yumurtanın sarısı



70 gram bitter çikolata



Yarım su bardağı soğuk su

Kaşık tatlısı nasıl yapılır?





Öncelikle tatlının muhallebisi yapılmalıdır. Bunun için ocağa alınan bir tencerede önce tereyağı eritilmelidir. Yağ eridikten sonra un eklenmeli ve kokusu çıkana kadar kavrulmalıdır. Kavrulan unun üzerine yavaş yavaş 1 litre süt eklenmeli ve topaklanmaması için hızla karıştırılmalıdır. Kaynamaya başlayan süte toz şeker eklenir tekrar karıştırılır. Kıvam alıp, göz göz kaynayan muhallebi ocaktan alındıktan sonra üzerinde vanilya eklenmelidir. Daha sonra ise tatlıyı dökeceğiniz borcamın tabanını ısıtın. Üzerine muhallebiyi dökün ve soğuması için bekleyin.

Muhallebinin soğuması beklenirken, çikolata katmanını hazırlamaya başlayın. Bunun için tencereye aldığınız sütün üzerine un, şeker, kakao ve yumurta sarısını ekleyip güzelce karıştırın. Kaynayıp koyulaşan çikolata göz göz olduktan sonra üzerine çikolatayı ekleyip eritin. Daha sonra ocağı kapatın. Çikolata sosun üzerine soğuk su ekleyerek mikserle çırpın. Hazırlanan çikolata sosunu soğuk muhallebinin üzerine dökün ve eşit bir şekilde yayın. Oda sıcaklığına gelince en az 1 gece buzdolabında beklettikten sonra tüketin. Servis ederken üzerine kakao serpebilir ya da çeşitli yemişler koyabilirsiniz.