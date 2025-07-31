Emekli Öğretmenin Baba Yadigarı Marangozculuğu Bayburt'ta Yaşatılıyor

Osman Kodan'ın Marangozluk Hikayesi

Bayburt'ta yaşayan emekli öğretmen Osman Kodan, babasının 80 yıl boyunca sürdürdüğü marangozluk mesleğine, asırlık bir binada devam etmenin gururunu yaşıyor.

Çocukluk Anıları ve Mesleğe Başlangıç

Şeyhhayran Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 yıllık marangozhanede çocukluğunu geçiren Kodan, çeşitli illerde sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2006 yılında emekli oldu. Babası Hakkı Kodan'ın vefatından sonra, mühürlü kapıları ardına kadar açarak marangozluğu tek başına yürütmeye başladı.

Marangozluğun Zorlukları ve Yenilikler

Kodan, AA muhabirine verdiği demeçte, “Babam 80 yıl marangozluk yaptı, ben de 20 yıldır bu mesleği devam ettiriyorum. Emekli olduktan sonra sürekli çalıştım.” dedi. Babasından birçok şey öğrendiğini belirten Kodan, eski yöntemlerin teknolojiye yenik düştüğünü ancak hala çiftçilere yönelik geleneksel el aletleri ile çeşitli ahşap işlerinde hizmet verdiğini söyledi.

Bayburt'un Tarihine Katkı

Osman Kodan, Marangozhanenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındığını ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini ifade etti. “Bu mekanın yaklaşık 100 yıllık bir tarihi var. Buraya gelenler, çevredeki modern binaların arasında bu tarihi görünce hayran kalıyorlar.” diye ekledi.

Müşterilerle İşbirliği

Kodan, bazı müşterilerin kendisine ait ahşap ürünlerini satışa sunduğunu, ancak üretim sürecinde tek başına her şeyi yapmanın mümkün olmadığını belirtti. “Bu sürecin her aşamasında bir uzmanlık var. Yaptığım işte başarı sağlayamazsam mahcup olmak istemiyorum.” şeklinde konuştu.

Osman Kodan, sağlığı izin verdikçe marangozluk mesleğini sürdürmeye devam edeceğini vurgulayarak, Bayburt’ta marangozluk alanında çok iyi ustaların bulunduğunu belirtti.

Bayburt'ta yaşayan emekli öğretmen Osman Kodan, babasının 80 yıl marangozluk yaptığı asırlık binada mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Bayburt'ta yaşayan emekli öğretmen Osman Kodan, babasının 80 yıl marangozluk yaptığı asırlık binada mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.