17'ncisi Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, Çubuk Belediyesi tarafından Çubukabad Parkı'nda açıldı.

Açılışta Bosna Hersek, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya ve Polonya'dan gelen halk dansları ekipleri sahne aldı. Yöresel kıyafetli dansçılar izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yarışmalar ve sonuçlar

Festival kapsamında düzenlenen turşu kurma yarışmasında katılımcılar geleneksel yöntemlerle en güzel turşuyu hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda Rusya ekibi birinci oldu.

Ayrıca düzenlenen turşu yeme yarışması da izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Yerel değerlerin tanıtımı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, festivalin ilçenin tanıtımı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Demirbaş, Çubuk turşusunun coğrafi işaretli olduğunu belirterek, "Festivalimiz, hem ilçemizi tanıtıyor hem de kültürler arasında dostluk köprüleri kuruyor." dedi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi Filiz Erdoğmuş, yarışmanın festivalin ruhunu yansıttığını ve Çubuk'un coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Turşuculardan Satı Özkan yabancı misafirlere turşu kurmayı öğrettiklerini, Dürdane Koç ise Çubuk'un doğal toprağı ve suyunun turşuya lezzet kattığını anlattı.

Festival 7 Eylül'e kadar sürecek.