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18-40 yaş arası ehliyeti olanlar dikkat! Sadece saatler kaldı

Ehliyet sahiplerine güzel haber! Alımlar başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:18
18-40 yaş arası ehliyeti olanlar dikkat! Sadece saatler kaldı

18-40 yaş aralığında ehliyet sahipleri başvuru yapabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EHLİYET SAHİBİ OLANLARA MÜJDE

İş arayan ve ehliyeti olan vatandaşların yüzünü güldürecek duyurular paylaşıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosu için sürücü belgesi olan personel alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18-40 yaş aralığında olunması, en az lise mezunu olunması, 

ehliyeti olan personel alımı yapılacak

B sınıfı sürücü belgesine sahip olunması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, görevini yapmaya engel sağlık problemi olmaması, adli sicil kaydının temiz olması ve İŞKUR kaydı olması şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılabilecek. İşe girmeye hak kazanan adaylar 2 ay deneme süreci sonrasında işe daimi olarak başlayabilecekler. 

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