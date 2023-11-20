Bunu yapan komşuların vay haline! Bir anda mahkemelik olabilirsiniz: Cezası çok büyük

Kombi yakmayan komşular şimdi yandı. İşte detaylar...

Bunu yapan komşuların vay haline! Bir anda mahkemelik olabilirsiniz: Cezası çok büyük
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BU SORUN KOMŞULARI BİRBİRİNE DÜŞÜRÜR!

Havalar iyiden iyiye soğuyunca kombilerde yavaş yavaş açılmaya başlandı. Kombisini yakmayanlara ise ceza yağıyor. Artan fatura bedellerinden dolayı çoğu insan kambisini açmakta tereddüt ediyor. Ancak kombiyi açmamak sizi davalık edebilir. İşte detaylar……

kombi

Avukat Şeymanur Yılmaz, kombisini açmayan kişileri uyararak bunun cezaya neden olabileceğini söyledi. Yılmaz ayrıca, "Normalde aylık 2 bin liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 3 bin lira yakmak zorunda kalıyorsa bu zararın tazminini isteyebilir" diyerek uyarıda bulundu. Avukat Yılmaz, komşusu kombi yakmayan kişilerin mahkemeye başvurabileceklerini belirtti. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarından biri olan ve hava sıcaklıkları belli bir sıcaklığın altına düştü ise ısınma sistemlerinin de çalıştırılma zorunluluğu var. Buna göre 15 derecenin altına düşen hava sıcaklıklarında komşular mahkemeye başvurabiliyor.

KOMBİ YAKMAYANA DAVA

Avukat Yılmaz, ayrıca kişilerin böyle bir durumda kaldıklarında mahkemeye başvurarak dava açabileceklerini ifade ettiler. Davacı olan komşu maddi zararı doğduğunu ifade ederek dava açabiliyor. Avukat Yılmaz, "Apartman sakini, komşusu yüzünden maddi zarara uğramışsa bu maddi zararın giderilmesi için ayrıca hakkını arayabilir. Normalde aylık 2 bin liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 3 bin lira yakmak zorunda kalıyorsa bu zararın tazminini isteyebilir. Bunun yanında evin yeterince ısınmamasından kaynaklı meydana gelebilecek hastalıkların faturası da istenebilir. Konutta yaşayan kişi, hastalığının sebebini kombisini yakmayan komşusu olduğunu tespit eder; bunu da delillendirirse ayrıca sağlık harcamalarını da ödemesini isteyebilir" dedi.

KOMBİ BAKIMI HAKKINDA

Kombiler yıllık olarak bakımı yapılması gerekmektedir. Bakım yapılmasının nedeni ise sorunsuz ve yüksek performansta çalışmasını sağlamaktır. Kombi bakımı yapılırken sıcak su ve kaloriferin yanma durumu kontrol edilir. Kombi su sızdırıp sızdırmıyor mu kontrol edilir. Kombi açılır ve tozu varsa temizlenir. Elektrik bağlantısı da kontrol edilir. Kombinin bacası da temizlenir ve kontrol edilir. Kombinin suyu boşaltılır. Tankın havası ölçülür. Ateşlemesi kontrol edilir. Gaz ayarına dikkat edilir. Filtreler temizlenir. Bu kontroller kombinin daha iyi performansta çalışmasını sağlar.

Bu şekilde daha süreç içerisindeki birçok farklı çalışma ile beraber kombi bakımı servis bünyesinde gerçekleşir.

KOMBİ BAKIMI KAÇ SAAT SÜRER?

Profesyonel ve kaliteli bir çalışma altında ele alınan kombi bakımı yaklaşık 1 ya da 1,5 saat kadar sürmektedir.

Bu doğrultuda ortalama en az yılda 1 defa bakımının yapılması büyük öneme sahiptir.

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