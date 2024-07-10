18-45 yaş arası temizlik personelleri alınacak! Bakanlık beklenen ilanı duyurdu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Yaşlı Bakım Projesi çerçevesinde işe alınmak üzere 2 temizlik görevlisi arayışına girdiğini duyurdu. Bu proje kapsamında Aile Bakanlığı SYDV tarafından başlatılan güncel personel alımları, ilçe sakinlerinden yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin evlerinin temizliği ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Görev, geçici olarak planlanan 11 aylık bir süreyi kapsıyor ve özellikle toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik destek sağlama amacını taşıyor. Bu görev için adayların sosyal duyarlılık ve empati yeteneklerinin yanı sıra hijyen standartlarına uygun çalışma becerilerine sahip olmaları bekleniyor. İşte diğer detaylar...





SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPACAK!

Başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili detaylar şu şekildedir: Başvurular, 6-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında e-posta yoluyla CV gönderimi ile gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylardan aranan genel nitelikler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18-45 yaş aralığında bulunma, en az ilkokul mezunu olma, kamu haklarından mahrum olmama ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olma şartları yer alıyor. Ayrıca, adli veya idari bir engelle karşılaşmamış olma, ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerini yerine getirebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olma ve akıl sağlığının yerinde olması gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların Bayrampaşa ilçesinde ikamet etmeleri ve en az 2 aylık deneyime sahip olmaları tercih ediliyor. Adaylar arasında öncelik tanınacak olanlar ise tercihen yaşlı ve engelli bakımı sertifikası olan veya 3294 sayılı kanun kapsamında Vakfın hedef kitlesinde yer alan adaylar olacak.

Başvuruların ardından, 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 11:00'de mülakatlar yapılacak. Mülakatlar sonucunda işe alınacak kişiler, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek. Bu süreçte adayların sosyal duyarlılık, iletişim ve problem çözme becerileri değerlendirilecek ve işe alım kararı bu kriterlere göre verilecek. Mülakatlara katılacak adayların başvurularını tamamlamış olmaları ve belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

Bayrampaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilçe genelinde çalışacak olan temizlik görevlileri için işe alım sürecini duyurdu. Bu görevler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek olup, hafta içi 08:30-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adayların sunmaları gereken belgeler arasında özgeçmişlerinin yanı sıra kimlik fotokopisi, en az B sınıfı sürücü belgesi ve Bayrampaşa ilçesinde ikamet ettiğini gösteren adres yerleşim belgesi bulunmaktadır.

Bu alımın amacı, ilçedeki dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Özellikle kadınların bu anlamlı projede yer alması teşvik edilmekte ve başvuruları beklenmektedir.

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