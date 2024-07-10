Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

18-45 yaş arası temizlik personelleri alınacak! Bakanlık beklenen ilanı duyurdu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yaşlı Bakım Projesi kapsamında istihdam edilmek üzere güncel 2 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 07:26
18-45 yaş arası temizlik personelleri alınacak! Bakanlık beklenen ilanı duyurdu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Yaşlı Bakım Projesi çerçevesinde işe alınmak üzere 2 temizlik görevlisi arayışına girdiğini duyurdu. Bu proje kapsamında Aile Bakanlığı SYDV tarafından başlatılan güncel personel alımları, ilçe sakinlerinden yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin evlerinin temizliği ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Görev, geçici olarak planlanan 11 aylık bir süreyi kapsıyor ve özellikle toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik destek sağlama amacını taşıyor. Bu görev için adayların sosyal duyarlılık ve empati yeteneklerinin yanı sıra hijyen standartlarına uygun çalışma becerilerine sahip olmaları bekleniyor. İşte diğer detaylar...

temizlik görevlisi alımı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPACAK!

Başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili detaylar şu şekildedir: Başvurular, 6-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında e-posta yoluyla CV gönderimi ile gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylardan aranan genel nitelikler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18-45 yaş aralığında bulunma, en az ilkokul mezunu olma, kamu haklarından mahrum olmama ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olma şartları yer alıyor. Ayrıca, adli veya idari bir engelle karşılaşmamış olma, ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerini yerine getirebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olma ve akıl sağlığının yerinde olması gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların Bayrampaşa ilçesinde ikamet etmeleri ve en az 2 aylık deneyime sahip olmaları tercih ediliyor. Adaylar arasında öncelik tanınacak olanlar ise tercihen yaşlı ve engelli bakımı sertifikası olan veya 3294 sayılı kanun kapsamında Vakfın hedef kitlesinde yer alan adaylar olacak.

Başvuruların ardından, 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 11:00'de mülakatlar yapılacak. Mülakatlar sonucunda işe alınacak kişiler, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek. Bu süreçte adayların sosyal duyarlılık, iletişim ve problem çözme becerileri değerlendirilecek ve işe alım kararı bu kriterlere göre verilecek. Mülakatlara katılacak adayların başvurularını tamamlamış olmaları ve belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

Bayrampaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilçe genelinde çalışacak olan temizlik görevlileri için işe alım sürecini duyurdu. Bu görevler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek olup, hafta içi 08:30-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adayların sunmaları gereken belgeler arasında özgeçmişlerinin yanı sıra kimlik fotokopisi, en az B sınıfı sürücü belgesi ve Bayrampaşa ilçesinde ikamet ettiğini gösteren adres yerleşim belgesi bulunmaktadır.

Bu alımın amacı, ilçedeki dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Özellikle kadınların bu anlamlı projede yer alması teşvik edilmekte ve başvuruları beklenmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU

İLGİLİ HABERLER

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Gram altın alacaklar kuyumcunun yolunu tutacak

İŞ Bankası'nda hesabı olana 100.000 TL kredi kıyağı! Tüm borçları yok edecek kampanya

Dar gelirliye devletten kira yardımı! En az 7000 TL kiralara destek geliyor

Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Bu teklif gelirse sakın kabul etmeyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntem beyaz saçları simsiyah yapıyor

Migros’ta tuvalet kağıdı şenliği! 12’li, 16’lı 32’lisi yüzde 55 indirimle satılıyor

Dar gelirliye devletten kira yardımı! En az 7000 TL kiralara destek geliyor

İŞ Bankası'nda hesabı olana 100.000 TL kredi kıyağı! Tüm borçları yok edecek kampanya

18-45 yaş arası temizlik personelleri alınacak! Bakanlık beklenen ilanı duyurdu

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Gram altın alacaklar kuyumcunun yolunu tutacak

Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Bu teklif gelirse sakın kabul etmeyin

Günde 1 fincan içmek cayır cayır yağ yaktırıyor! 1 haftada 3 kilo verdiren mucize kür

Resimde ilk ne görüyorsunuz? İlk gördüğünüz şey bilinçaltınızda ne var onu söylüyor!

Son tarihi kaçıran ev sahiplerine geçmiş olsun! Okkalı ceza ödeyecekler

Buzdolabında hemen çürüyen salatalıklara son! Tek yöntemle haftalarca taptaze kalıyor

Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar