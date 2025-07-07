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Mersin'in Cenneti Yapraklı Koy, Yenilenen Özellikleriyle Misafirlerini Ağırlıyor

Yapraklı Koy, yenilenen çevresiyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Mersin'de denizde 'havuz keyfi' için ideal bir nokta.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 12:05
Mersin'in Cenneti Yapraklı Koy, Yenilenen Özellikleriyle Misafirlerini Ağırlıyor

Mersin'deki Yapraklı Koy, Doğal Güzellikleriyle Tatilcileri Ağırlamaya Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Yapraklı Koy, yenilenen görünümüyle deniz severleri bekliyor. Silifke ilçe merkezine yalnızca 15 kilometre mesafede bulunan bu özel koy, doğal kayaların arasında tatlı ve tuzlu suyun buluştuğu bir cennet olarak biliniyor.

Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı

Yapraklı Koy'da, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Denizkızı Turizm AŞ tarafından yapılan çevre düzenlemesi ve zemin yenileme çalışmaları tamamlandı. Burası artık daha fazla şezlong ve gölgelik alanıyla tatilciler için daha cazip hale geldi.

Turizmde Kaliteyi Yükseltmeyi Amaçlıyoruz

Denizkızı Turizm AŞ Plajlar Saha Koordinatörü Hasan Demir, Yapraklı Koy'un Mersin'in önde gelen turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Demir, "Misafirlerimizi daha yüksek hijyen standartlarında ağırlamayı hedefliyoruz. Cankurtaran ve personel sayımızı artırdık. Bu sezon gelecek misafirlerimizle turizmi yükseltmeyi planlıyoruz," dedi.

Otantik Doğal Havuz Keyfi

İşletme sahibi Mesut Öztürk ise, "Burası Türkiye'deki keşfedilmemiş cennetlerden biri. Mersin'imizin incisi ve Silifke'mizin göz bebeği. Yerli ve yabancı turistlerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz," ifadelerini kullandı. Yapraklı Koy, hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçileriyle canlı bir tatil alanı sunmaya hazırlanıyor.

Mersin'de etrafını saran doğal kayaların arasında tatlı ve tuzlu suyun karışması nedeniyle...

Mersin'de etrafını saran doğal kayaların arasında tatlı ve tuzlu suyun karışması nedeniyle "denizdeki havuz" olarak bilinen Yapraklı Koy, yenilenen çevresiyle tatilcileri ağırlamaya başladı.

Mersin'de etrafını saran doğal kayaların arasında tatlı ve tuzlu suyun karışması nedeniyle...

Mersin'de etrafını saran doğal kayaların arasında tatlı ve tuzlu suyun karışması nedeniyle "denizdeki havuz" olarak bilinen Yapraklı Koy, yenilenen çevresiyle tatilcileri ağırlamaya başladı.

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