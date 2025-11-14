Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 Dini Günler Takvimi, milyonlarca Müslüman'ın merak ettiği Üç Aylar ve 2026 Ramazan tarihlerini netleştirdi. İslam alemi için rahmet, bereket ve mağfiret dönemi olan Üç Aylar, Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor ve ibadet, tefekkür ile sosyal dayanışmanın ön plana çıktığı bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Üç Aylar Başlangıcı

Takvime göre bu yıl Üç Aylar, 2025 yılının son günlerinde başlıyor. Başlangıç tarihi şöyle:

Üç Aylar Başlangıcı (1 Recep 1447): 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili

Üç Aylar'ın ilk manevi müjdecisi olan Regaip Kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesi olması nedeniyle şöyledir:

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

2026 Ramazan Ayı ve Bayram Tarihleri

On Bir Ayın Sultanı olan Ramazan 2026 yılında Şubat ayında başlıyor. Takvimde yer alan önemli tarihler şunlardır:

Ramazan Ayı Başlangıcı (1 Ramazan 1447): 19 Şubat 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Tam Diyanet Dini Günler Takvimi (2026)

2026 yılı içerisinde idrak edilecek önemli kandil, bayram ve dini günlerin listesi:

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (Hicri 1447 Recep - 26)

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi (Hicri 1447 - Şaban 14)

Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe (Hicri 1447 - 1 Ramazan)

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi (Hicri 1447 - Ramazan 26)

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Hicri 1447- 29 Ramazan)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma (Hicri 1447 - 1 Şevval)

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi (Hicri 1447 - 2 Şevval)

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar (Hicri 1447 - 3 Şevval)

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)

Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi (Hicri 1448 - 11 R.evvel)

Üç Aylar Başlangıcı (Bir Sonraki Yılın): 10 Aralık 2026 Perşembe (Hicri 1448 - 1 Recep)

Regaip Kandili (Bir Sonraki Yılın): 10 Aralık 2026 Perşembe (Hicri 1448 - 1 Recep)

Diyanet'in yayımladığı bu takvim, Üç Aylar ve 2026'ya dair tüm kandil ve bayram tarihlerini resmi olarak duyurmuştur. Müminler, bu tarihlere göre ibadet ve hazırlıklarını planlayabilirler.