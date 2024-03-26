18-55 yaş arasına iş başvuruları açıldı! Belediye çok sayıda personel alacak

Akhisar Gölmarmara Belediyesi, şehrin cadde ve parklarının temizliği için toplamda 8 yeni personel alacağını açıkladı. Bu alımlar, 4 cadde temizlik görevlisi ve 4 park bakım personeli şeklinde gerçekleştirilecek. Adayların merakla beklediği belediye temizlik personeli alımına ilişkin başvuru tarihleri, gerekli şartlar ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağına dair detaylar ise henüz netlik kazanmış değil.

AKHİSAR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMININ DETAYLARI

25 Mart 2024 tarihine dek, adaylar başvurularını İŞKUR’un çevrimiçi platformu, yerel hizmet merkezleri ve 170 numaralı telefon hattı üzerinden gerçekleştirebilirler.

Cadde ve sokak temizliği için Süpürgeci pozisyonuna başvuracaklar; ilkokul düzeyinde eğitimden lisans derecesine kadar olan mezuniyetlerle ve 18 ile 55 yaş arası kişiler arasından seçilecek. İŞKUR İş İlan Numarası: (00008159810)

Park temizliği görevi için Park Süpürücüsü pozisyonuna başvuracaklar ise; yine ilkokul mezunlarından lisans derecesine sahip olanlara kadar ve 18 ile 35 yaş arası adaylar arasından değerlendirilecek. İŞKUR İş İlan Numarası: (00008159712)





GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

5593 sayılı yönetmeliğin dördüncü maddesinde sıralanan kriterlere uygun olmak. Emeklilik, yaşlılık ya da malullük geliri olarak tanımlanan herhangi bir sosyal güvenlik ödeneği almıyor olmak. Sürekli herhangi bir fiziksel ya da zihinsel sağlık sorunu olmaksızın görevini yerine getirebilmek. İş ilanının yayınlandığı tarihten itibaren en az bir yıl boyunca Gölmarmara’da yaşamış olmak. SGK’ya en az bir yıl prim ödemiş olduğunu kanıtlayabilmek. Vardiya düzeninde çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.