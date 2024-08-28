18 İlde 38 Belediye KPSS Şartsız Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Detayları

İŞKUR tarafından yayımlanan yeni ilanlara göre, 38 belediye çeşitli kadrolarda personel alımı yapacak. Bu alımlar, 18 farklı ilde gerçekleştirilecek ve KPSS puanı aranmaksızın yapılacak. Adaylar başvurularını ilgili kurumlara şahsen yapabilecekler.

İlan Detayları ve Başvuru Şartları

İlan edilen kadrolar geçici ve daimi süreli pozisyonlar için olup, adaylardan herhangi bir KPSS puanı istenmeyecek. İlgili kurumlar arasında belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar ve belediye şirketleri bulunuyor. İşte alım yapılacak iller ve ilan detayları:

Alım Yapılacak Şehirler

Denizli

Bursa

İstanbul

Aydın

Malatya

Muğla

Manisa

Sivas

Kastamonu

Erzurum

Isparta

Çanakkale

İzmir

Niğde

Elazığ

Sakarya

Uçhisar

Çorum

Personel Alımı Yapılacak Belediyeler ve Şirketler

1. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 25.10.2024 ve 31.12.2024

25.10.2024 ve 31.12.2024 Kontenjanlar: 50 Şehiriçi Otobüs Şoförü

50 Şehiriçi Otobüs Şoförü Detaylar için tıklayın.

2. Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz. Ltd. Şti.

Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024 ve 29.08.2024

31.08.2024 ve 29.08.2024 Kontenjanlar: Çöp Kamyonu Arkası Personeli, Şoför, İnşaat Ustası

Çöp Kamyonu Arkası Personeli, Şoför, İnşaat Ustası Detaylar için tıklayın.

3. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024

31.08.2024 Kontenjanlar: 10 Beden İşçisi

10 Beden İşçisi Detaylar için tıklayın.

4. Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024

31.08.2024 Kontenjanlar: 50 Beden İşçisi

50 Beden İşçisi Detaylar için tıklayın.

5. İstanbul Fatih Belediyesi Emin Personel Hizmeti A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024

31.08.2024 Kontenjanlar: 50 İşçi

50 İşçi Detaylar için tıklayın.

Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti.

Son Başvuru Tarihi: 27.08.2024

27.08.2024 Kontenjanlar: 1 İdari İşler Şefi

1 İdari İşler Şefi Detaylar: İlan Detayları

Muğla Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 30.08.2024

30.08.2024 Kontenjanlar: 5 Servis Komisi

5 Servis Komisi Detaylar: İlan Detayları

ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI

Erzurum Palandöken Belediyesi Personel A.Ş., 6 şoför pozisyonu için yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Şoför pozisyonlarına başvurular 27 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Erzurum’da yaşayan ve şoförlük tecrübesine sahip adaylar için bu fırsat, kariyerlerinde yeni bir adım atmak için önemli bir olanak sunuyor.

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SİVAS KOYULHİSAR BELEDİYESİ BEDEN İŞÇİSİ ALIMI

Sivas Koyulhisar Belediyesi Kybelsan Makine Araç Gereçleri Tic. Ltd. Şti. ise 1 beden işçisi alımı yapacağını duyurdu. Bu pozisyona başvurular 28 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Fiziksel çalışma gerektiren bu pozisyon, Sivas ve çevresinde yaşayanlar için ideal bir iş fırsatı olabilir.

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DENİZLİ GÜNEY BELEDİYESİ BÜRO İŞÇİSİ ALIMI

Denizli Güney Belediyesi Personel Ltd. Şti., büro işçisi pozisyonu için 1 kişilik kontenjan açmış durumda. Başvurular 28 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Büro işçisi olarak çalışmak isteyenler için bu fırsat, Denizli'de kariyerlerini ilerletmek isteyen adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor.

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KASTAMONU PINARBAŞI BELEDİYESİ BEDEN İŞÇİSİ ALIMI

Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti., 2 beden işçisi alımı yapacağını açıkladı. 27 Ağustos 2024 son başvuru tarihine kadar adayların başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Kastamonu ve çevresinde yaşayan beden işçisi adayları için bu ilan büyük bir fırsat sunuyor.

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ISPARTA GÜNEYKENT BELEDİYESİ İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ ALIMI

Isparta Güneykent Belediyesi Gülkent Taşımacılık Turz. İnş. Tar. Kozm. Ener. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., 2 iş makinası operatörü alımı gerçekleştirecek. Başvurular 31 Ağustos 2024 tarihine kadar kabul edilecek. İş makinası operatörü olarak çalışmak isteyenler için bu ilan, Isparta'da yeni bir iş imkanı sunuyor.

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İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI

İstanbul Beykoz Belediyesi Halk Pazarları İşl. Tic. A.Ş., spor koordinatörü ve sağlık sekreteri pozisyonlarında çalışacak personel arıyor. Bu pozisyonlar için başvurular 27 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılabilir. İstanbul'da spor ve sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için bu pozisyonlar, büyük bir fırsat sunuyor.

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ÇANAKKALE BAYRAMİÇ BELEDİYESİ BEDEN İŞÇİSİ VE ŞOFÖR ALIMI

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti., 1 beden işçisi ve 1 yük taşıma şoförü alımı yapacak. Beden işçisi pozisyonu için başvurular 27 Ağustos 2024 tarihine kadar devam ederken, şoför alımı için son başvuru tarihi 29 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Çanakkale'de bu pozisyonlar için uygun olan adaylar, başvurularını kaçırmamalı.

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İZMİR ÖDEMİŞ BELEDİYESİ BEDEN İŞÇİSİ ALIMI

İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ltd. Şti., toplamda 99 beden işçisi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 29 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılabilecek. İzmir'de iş arayanlar için bu geniş çaplı alım, istihdam olanağı sunuyor.

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NİĞDE BOR BELEDİYESİ ÇOCUK BAKICISI ALIMI

Niğde Bor Belediyesi Bortek Turizm Eğitim Eğlence Kültür San. ve Tic. Ltd. Şti., 2 çocuk bakıcısı alımı yapacak. Başvuruların 29 Ağustos 2024 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Niğde'de çocuk bakıcısı olarak çalışmak isteyen adaylar için bu ilan önemli bir iş fırsatı sunuyor.

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ELAZIĞ ÜÇOCAK BELEDİYESİ BEDEN İŞÇİSİ ALIMI

Elazığ Üçocak Belediyesi Personel Limited Şirketi, 6 beden işçisi alımı yapacak. Bu pozisyonlar için son başvuru tarihi 27 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir. Elazığ'da beden işçisi olarak çalışmak isteyenler için bu ilan, yeni bir iş imkanı sağlıyor.

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SAKARYA BELEDİYELERİNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA PERSONEL ALIMI

Sakarya'da Ferizli ve Pamukova Belediyeleri de personel alımları yapacak. Ferizli Belediyesi, 1 genel beden işçisi alımı yapacakken; Pamukova Belediyesi de yine 1 genel beden işçisi alımı gerçekleştirecek. Her iki pozisyon için son başvuru tarihi 29 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir.

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DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE TEKNİKER ALIMI

Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplamda 6 kişilik bir alım gerçekleştirecek. 2 beden işçisi, 3 güvenlik görevlisi ve 1 tekniker pozisyonu için alım yapılacak. Başvurular 29 Ağustos 2024 tarihine kadar sürecek. Denizli'de güvenlik ve teknik alanda çalışmak isteyen adaylar için bu ilan önemli bir fırsat olabilir.

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BURSA İNEGÖL BELEDİYESİ ÖĞRETMEN ALIMI

Bursa İnegöl Belediyesi, 2 öğretmen alımı yapacak. Son başvuru tarihi ise 30 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Eğitim alanında çalışmak isteyen adaylar için bu ilan, İnegöl'de öğretmenlik kariyerine başlamak için ideal bir fırsat sunuyor.

İlanın Detayları

Bu ilanlar ve diğerleri için başvurularınızı belirtilen tarihlere kadar yapabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için ilgili bağlantılara tıklayarak ilan metinlerini inceleyebilirsiniz.

Başvuru Süreci

Adayların başvurularını belirtilen son başvuru tarihine kadar ilgili belediye veya kurumun ilan detaylarında belirtilen adrese şahsen yapmaları gerekmektedir. KPSS şartı aranmayan bu alımlar, istihdam fırsatlarını kaçırmak istemeyen adaylar için büyük bir avantaj sunmaktadır.

Başvuru yapacak adayların, ilan detaylarını dikkatle incelemeleri ve belirtilen başvuru şartlarını sağlamaları önemlidir. Detaylı bilgi ve başvuru koşulları için İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.