DOLAR
35,3 0,18%
EURO
36,62 0,02%
ALTIN
2.996,56 -0,41%
BITCOIN
3.413.785,85 -1,98%

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Akbank, Dyson ürünleri için 1.000 TL'ye kadar iade imkanı sunan yeni yıl kampanyasını duyurdu. Kampanya 27 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında geçerli.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:15
Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Akbank, Yeni Yıl İçin Özel İade Kampanyasını Duyurdu!

Bankalar, müşteri memnuniyetini artırmak ve ürünlerini teşvik etmek amacıyla yeni kampanyalarını sürekli olarak güncel tutuyor. Akbank, dikkat çekici bir yeni yıl kampanyası ile karşımıza çıkıyor. Bu kampanya kapsamında, Dyson ürünleri satın almak isteyen Akbank kredi kartı sahiplerine 1.000 TL’ye kadar geri iade fırsatı sunuluyor.

Kampanya Detayları

27 Aralık 2024 ile 3 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak olan bu kampanya, Dyson’ın resmi web sitesi üzerinden yapılan ilk alışverişlerde geçerli. Akbank kredi kartı sahipleri, www.dyson.com.tr adresinden yapacakları alışverişlerde toplamda 1.000 TL’lik iade fırsatına sahip olabilecek.''

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Kampanya Kayıt Süreci

Kampanyadan yararlanmak oldukça kolay ve hızlı! Katılım için SMS veya bankacılık uygulamaları üzerinden kayıt yapılabilir. Cep telefonunuzdan “DYSON” yazıp 4566’ya mesaj göndererek veya Akbank’ın mobil uygulaması Juzdan üzerinden “HEMEN KATIL” butonuna tıklayarak anında kampanyaya kaydolabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken nokta, kampanya sadece 27 Aralık 2024 ile 3 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli ve bu tarihler dışında yapılan alışverişlerde iade fırsatı bulunmamaktadır. İade, kampanya koşullarını yerine getirdikten sonra 2 iş günü içinde kredi kartınıza yansıtılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi
2
Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!
3
Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!
4
Van'da Özel Gereksinimli Öğrencilerle Tatlı Keyfi
5
Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek
6
Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!
7
Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu