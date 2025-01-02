Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Akbank, Yeni Yıl İçin Özel İade Kampanyasını Duyurdu!

Bankalar, müşteri memnuniyetini artırmak ve ürünlerini teşvik etmek amacıyla yeni kampanyalarını sürekli olarak güncel tutuyor. Akbank, dikkat çekici bir yeni yıl kampanyası ile karşımıza çıkıyor. Bu kampanya kapsamında, Dyson ürünleri satın almak isteyen Akbank kredi kartı sahiplerine 1.000 TL’ye kadar geri iade fırsatı sunuluyor.

Kampanya Detayları

27 Aralık 2024 ile 3 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak olan bu kampanya, Dyson’ın resmi web sitesi üzerinden yapılan ilk alışverişlerde geçerli. Akbank kredi kartı sahipleri, www.dyson.com.tr adresinden yapacakları alışverişlerde toplamda 1.000 TL’lik iade fırsatına sahip olabilecek.''

Kampanya Kayıt Süreci

Kampanyadan yararlanmak oldukça kolay ve hızlı! Katılım için SMS veya bankacılık uygulamaları üzerinden kayıt yapılabilir. Cep telefonunuzdan “DYSON” yazıp 4566’ya mesaj göndererek veya Akbank’ın mobil uygulaması Juzdan üzerinden “HEMEN KATIL” butonuna tıklayarak anında kampanyaya kaydolabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken nokta, kampanya sadece 27 Aralık 2024 ile 3 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli ve bu tarihler dışında yapılan alışverişlerde iade fırsatı bulunmamaktadır. İade, kampanya koşullarını yerine getirdikten sonra 2 iş günü içinde kredi kartınıza yansıtılacaktır.