Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

Fatura Ödemelerine Büyük Destek

Günümüzün en büyük mali yüklerinden biri olan fatura ödemeleri, hem yüksek tutarları hem de zorlukları ile vatandaşa sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Bu durumu göz önünde bulunduran bankalar, belli kriterleri karşılayan müşterilerine özel fatura desteği sunuyor.

Akbank'tan Yüksek Chip-Para İmkanı

Akbank, Axess ve Free kart kullanıcılarına, otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda toplamda 1.250 TL’ye varan chip-para kazanma fırsatı sunmakta. Ocak ayı boyunca her yeni otomatik fatura talimatı için 250 TL chip-para kazanma şansı mevcut.

Kampanya Nasıl Başvurulur?

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvuru şartları oldukça kolay. 31 Ocak tarihine kadar, yeni fatura talimatı vermek için cep telefonundan “HER250” yazıp 4566’ya SMS göndermek ya da Akbank mobil uygulaması üzerinden kampanya kaydını başlatmak yeterli.

Önemli Detaylar

Kampanya boyunca her yeni otomatik fatura talimatı için 250 TL kazanarak toplamda 1.250 TL chip-para elde etme imkanı sunulmakta. Müşterilerin en fazla 1250 TL kazanabileceği bu kampanya, kazanan chip-paraların 5 Şubat 2025 tarihinde kartlara yükleneceğini belirtmektedir. Ayrıca kazanılan ödüllerin sadece yeni tedavüle giren talimatlar için geçerli olduğu vurgulanıyor.

Fatura Ödemelerinde Kolaylık

Axess'in bu dev kampanyası, fatura ödemelerinde ciddi anlamda kolaylık sağlamasıyla biliniyor. Yüksek fatura tutarları ile baş eden vatandaşlara yönelik sunulan bu destek sayesinde, otomatik ödeme işlemleriyle birlikte hem maddi tasarruf hem de zaman tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.