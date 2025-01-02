Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak  

Milyonlarca emekli, yeni yılın ilk günlerinde maaşlarına yapılacak zam oranını öğrenmek için şu günlerde adeta nefeslerini tutmuş bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon verileri, emeklilerin 2025 yılındaki maaş artışlarının belirleyicisi olacağı bilinirken, refah payı zammı ve en düşük emekli maaş zam formülleri de yakından takip ediliyor.

Uzmanlar tarafından emekli maaş zammı ile alakalı bir çok detay da oluşturulmaya devam ediyor. Bu kapsamda emeklilerin Ocak ayında "eksik" maaş alacağı ve asıl zammın Şubat ayında hesaplara yansıyacağı da iddialar arasında yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN TARİH 3 OCAK 2025

Bilindiği üzere emeklilerin maaşları, Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez revize edilip, artış gösteriyor. Bu güncellemeler, büyük ölçüde TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre belirlenirken, refah payı zammının olup olmayacağı hükümet tarafından şekilleniyor. Yarın açıklanacak 6 aylık enflasyon verisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkını ortaya koyacak iken uzmanlar tarafından ortaya atılan iddialarda belirlenecek oranın yalnızca emeklilerin taban aylıklarına etki edeceği ifade ediliyor.

OCAK AYINDA EMEKLİYE EKSİK MAAŞ

Emeklilerin Ocak ayında "eksik" maaş alacağı konusunda uzmanlar açıklamalarını yaparken, bunun temel nedeninin, en düşük emekli aylığı için yapılacak düzenlemenin Ocak ayının üçüncü haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelecek olması olarak değerlendiriliyor.

Bu düzenlemenin yasalaşması ve uygulamaya geçmesi zaman alacağından, zam farkları Şubat ayında hesaplara yatırılacak iken, Ocak ayını zamsız geçiren emekli, Şubat ayında maaşa ek zam farkı ödemesi de alacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI ZAMMI OLACAK MI?

Emekli maaşlarına yapılacak olan yarın enflasyon verileri ile netlik kazanacak. Ancak refah payı düzenlemesi ve en düşük emekli maaşı kararını hükümet belirleyecek. Sosyal Güvenlik uzmanları, mevcut ekonomik koşullar ve asgari ücret zammının beklentilerin altında kalması nedeniyle, emeklilere yüksek bir refah payı verilmesinin zor olduğunu ön görürken, en düşük emekli maaşının 13.500-14.000 TL bandında olabileceğini, maksimum 15.000 TL'yi bulabileceğini tahmin ediyor.



