19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

19 Mayıs Üniversitesi, 25 Haziran ile 8 Ağustos 2024 tarihleri arasında çeşitli fakültelerde ve bölümlerde görevlendirilmek üzere toplamda 19 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreci ve gerekli koşullar hakkında yapılan açıklamada, adayların ilgili yasal mevzuatlara uyması gerektiği belirtildi. Üniversitenin rektörlüğünden yapılan açıklamada, öğretim üyesi alım ilanının detayları ve başvuru şartları kamuoyuna duyuruldu. İşte 19 Mayıs Üniversitesi'nde akademik kariyer yapmak isteyenler için tüm detaylar:







ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?



19 Mayıs Üniversitesi, öğretim üyesi alımına yönelik başvuruları 25 Haziran 2024 tarihinden itibaren kabul etmeye başlamıştır. Son başvuru tarihi ise 8 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Başvurular, çevrimiçi olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin başvuru portalı üzerinden yapılacaktır. Adayların başvuru yaparken, ilgili sistemdeki yönergeleri dikkatle takip etmeleri ve gerekli tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde yüklemeleri önemlidir.

Çevrimiçi başvuru süreci, adayların herhangi bir fiziki belge göndermeden, başvurularını elektronik ortamda tamamlamalarına olanak tanır. Bu sistem sayesinde, adaylar hızlı ve etkili bir şekilde başvuru yapabilirler. Ancak, çevrimiçi başvuruların dikkatli bir şekilde yapılması ve gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir. İşte başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:



Sistem Girişi: Başvurular, belirtilen web adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Adayların, sistemde hesap oluşturmaları ve gerekli bilgileri doldurarak giriş yapmaları gerekmektedir.



Belge Yükleme: Başvuru sırasında, adayların mezuniyet belgeleri, özgeçmişleri ve diğer gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri zorunludur. Eksik veya yanlış yüklenen belgeler, başvurunun reddedilmesine neden olabilir.

Başvuru Takibi: Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra, başvuru durumlarını sistem üzerinden takip edebilirler. Başvurunun kabul edilip edilmediği, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adaylara bildirilir.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ KOŞULLAR

19 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev almak isteyen adayların, 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak belirlenen bazı şartları sağlaması gerekmektedir. İşte adayların karşılaması gereken temel koşullar:

Öğretim üyesi alımında adayların, 2547 sayılı Kanun'un yanı sıra 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar arasında:

Türk Vatandaşı Olmak: Adayların Türk vatandaşı olmaları zorunludur.

Adli Sicil Kaydı: Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir. Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmalıdır.

Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya tecilli olmaları gerekmektedir.

Sağlık Durumu: Adayların görevlerini yerine getirmelerine engel bir sağlık problemi bulunmamalıdır.

Eğitim Şartı: Adayların başvuru yapacakları pozisyonla ilgili yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları veya denkliği kabul edilen bir yurt dışı üniversitesinden mezun olmaları gerekmektedir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER KRİTERLER

19 Mayıs Üniversitesi, öğretim üyesi alımlarında her bölüm için özel başvuru şartları ve kriterler belirlemiştir. Adayların başvuracakları bölüme özgü kriterleri karşılamaları önem arz etmektedir. Bu kriterler arasında:

Akademik Başarı: Adayların lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmaları gerekmektedir. İlgili bölümün gerektirdiği akademik başarı kriterlerini karşılamak önemlidir.

Yabancı Dil Yetkinliği: Adayların yabancı dil yetkinliklerini belgelemeleri gerekmektedir. YDS veya eşdeğer bir sınavdan yeterli puan almak şarttır.

Araştırma Deneyimi: Adayların, alanlarında yaptıkları bilimsel araştırmalar, yayınlar ve projelerle ilgili belgeleri sunmaları önemlidir.

İlgili Yönergeler: Adayların, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atamalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesinde belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir. İlgili yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Tek Kadro Başvurusu: Adaylar, sadece bir kadroya başvuruda bulunabilirler. Aynı kişi, birden fazla kadro için başvuru yapamaz.

Doçentler için Başvuru Sınırlaması: Doktor Öğretim Üyesi ilanına doçent unvanını alanlar veya doçent kadrosunda olanlar başvuramazlar.

Şahsi Başvuru Kabul Edilmiyor: Belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular, şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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