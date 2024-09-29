2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Milyonlarca sigortalı çalışan için büyük müjde geldi. 43-44 yaşında erken emeklilik fırsatı sunacak olan 2. EYT paketi, yakında TBMM gündemine geliyor. 1999, 2000, 2004 ve 2008 yıllarında sigorta girişi olanlar, bu düzenlemenin kapsama alanına girecek. Erken emeklilik hayali kuranlar için hazırlanan bu torba yasa, milyonlarca çalışanı sevindirecek. Peki, 2. EYT nedir ve kimleri kapsıyor? İşte detaylar...



2. EYT NEDİR VE KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni EYT paketi, emeklilik yaşını 43-44 yaş aralığına çekmeyi hedefliyor. Bu düzenleme, özellikle 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanları kapsayacak. Mevcut EYT düzenlemesine dahil olamayan ancak prim gün sayısını dolduramayan vatandaşlar için özel olarak hazırlanmış bu paket, prim eksikliği sebebiyle emekli olamayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur sigortalıları bu düzenlemeden faydalanabilecek.

Meclis’te ekim ayında görüşülmesi beklenen bu torba yasa, erken emeklilik hayali kuranlar için önemli değişiklikler getiriyor. Yasada, yaş şartını doldurmuş fakat prim gün sayısı eksiği olanlara yönelik yeni düzenlemeler yer alıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Torba yasada beklenen önemli düzenlemelerden biri de kademeli emeklilik. Bu düzenlemeyle birlikte, 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar, prim gün sayısını tamamlamaları durumunda emeklilik başvurusunda bulunabilecek. Kademeli emeklilikle kadınlar 43, erkekler ise 45 yaşında emeklilik hakkı kazanabilecek.

Bu sistem, özellikle prim gün sayısı eksik olan ve yaş şartını sağlayan çalışanlar için büyük bir fırsat olacak. Kademeli emeklilik düzenlemesinin yasalaşması durumunda, milyonlarca sigortalı çalışan için erken emeklilik imkanı doğacak.

BAĞ-KUR PRİM İNDİRİMİ İLE ERKEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim eşitsizliğini gidermeyi amaçlayan yeni düzenleme, Bağ-Kur'lular için büyük bir avantaj sağlıyor. Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının SSK sigortalılarıyla eşitlenmesi öngörülüyor. Bu da Bağ-Kur sigortalılarının 7200 prim gününü doldurmaları durumunda emeklilik hakkına sahip olabilecekleri anlamına geliyor.

Yeni torba yasada yer alan prim indirimi düzenlemesi sayesinde, Bağ-Kur’lular tam 5 yıl prim kazanabilecek. Prim gün sayısını tamamlayamayanlar için bu indirim büyük bir fırsat sunarken, prim eksiği nedeniyle EYT kapsamına giremeyen Bağ-Kur’lular da emeklilik hakkını elde edebilecek.

EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ

Ev hanımları için de büyük bir fırsat torba yasa içerisinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu bu düzenleme ile ev hanımları, devletten prim desteği alarak emeklilik fırsatına kavuşacaklar. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta yaptırdıkları takdirde, devlet primlerinin üçte birini karşılayacak.

Bu sistem sayesinde, ev hanımları sigortalı bir işte çalışmadan emeklilik hakkına sahip olabilecekler. Prim desteğiyle ev hanımları, belirli bir prim gün sayısını doldurarak emekli olabilecek.

TORBA YASADA BAŞKA NELER VAR?

Erken emeklilik düzenlemelerinin yanı sıra, torba yasa içerisinde Bağ-Kur prim indirimi, ev hanımlarına prim desteği gibi önemli maddeler de yer alıyor. Aynı zamanda, yeni yasama dönemiyle birlikte meclisin gündemine gelecek olan düzenlemeler arasında işverenlere yönelik teşvikler, sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemeler ve çalışma hayatına ilişkin diğer önemli konular da bulunuyor.

Bu düzenlemelerle birlikte sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler yapılması bekleniyor. Ekim ayında mecliste görüşülecek olan bu yasa tasarısının, milyonlarca çalışan ve emekli adayını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

2. EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Torba yasa düzenlemesi ekim ayında TBMM’de görüşülmeye başlanacak. Düzenlemenin mecliste kabul edilmesi halinde, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren, prim gün sayısını tamamlayan sigortalılar için erken emeklilik imkanı doğacak.

Bu süreçte, sigortalı çalışanlar ve emeklilik adayları yeni düzenlemelerin detaylarını yakından takip ediyor. Kademeli emeklilik ve prim indirimleri ile emekli olma fırsatını kaçıranlar için bu düzenlemeler büyük bir fırsat sunuyor.