20. Çambaşı Kış Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Çambaşı Kış Festivali coşkuyla kutlandı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 20. Çambaşı Kış Festivali düzenlendi. Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi işbirliğiyle yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen festival, folklor gösterisiyle başladı.

Yarışmalar ve Eğlenceler

Festival kapsamında gerçekleştirilen kızak yarışı ve karda güreş etkinlikleri büyük ilgi gördü. Ayrıca, kent orkestrasının eşliğinde sahne alan bazı şarkıcılar da katılımcılara canlı müzik keyfi sundu.

Katılımcılara geleneksel lahana çorbası, közde patates ve turşu ikram edildi. Festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sonlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar

Festivale katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, soğuk havaya rağmen etkinliğe katılanların sayısının fazlalığını vurguladı. Güler, Çambaşı Yaylası'nın her mevsim ziyaretçi alan bir yer olduğunu belirterek, kış aylarında Çambaşı Kayak Tesisi'ne gelen binlerce ziyaretçinin kar eğlencesinin keyfini çıkardığını ifade etti.

Festival, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya gibi önemli isimlerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 20. Çambaşı Kış Festivali organize edildi. Kızak yarışı ve karda güreşlerin yapıldığı festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı şarkıcılar da konser verdi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 20. Çambaşı Kış Festivali organize edildi. Kızak yarışı ve karda güreşlerin yapıldığı festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı şarkıcılar da konser verdi.