20. Çambaşı Kış Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 20. Çambaşı Kış Festivali geniş katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:06
20. Çambaşı Kış Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Çambaşı Kış Festivali coşkuyla kutlandı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 20. Çambaşı Kış Festivali düzenlendi. Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi işbirliğiyle yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen festival, folklor gösterisiyle başladı.

Yarışmalar ve Eğlenceler

Festival kapsamında gerçekleştirilen kızak yarışı ve karda güreş etkinlikleri büyük ilgi gördü. Ayrıca, kent orkestrasının eşliğinde sahne alan bazı şarkıcılar da katılımcılara canlı müzik keyfi sundu.

Katılımcılara geleneksel lahana çorbası, közde patates ve turşu ikram edildi. Festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sonlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar

Festivale katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, soğuk havaya rağmen etkinliğe katılanların sayısının fazlalığını vurguladı. Güler, Çambaşı Yaylası'nın her mevsim ziyaretçi alan bir yer olduğunu belirterek, kış aylarında Çambaşı Kayak Tesisi'ne gelen binlerce ziyaretçinin kar eğlencesinin keyfini çıkardığını ifade etti.

Festival, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya gibi önemli isimlerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 20. Çambaşı Kış Festivali organize edildi. Kızak yarışı ve karda...

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 20. Çambaşı Kış Festivali organize edildi. Kızak yarışı ve karda güreşlerin yapıldığı festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı şarkıcılar da konser verdi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 20. Çambaşı Kış Festivali organize edildi. Kızak yarışı ve karda...

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 20. Çambaşı Kış Festivali organize edildi. Kızak yarışı ve karda güreşlerin yapıldığı festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı şarkıcılar da konser verdi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor
2
Nötrino: Temel Parçacıkların Gizemi
3
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
4
En az okur yazar olan personel alımı yapılacağı duyuruldu! Başvuru için son 3 gün
5
Ne kremşanti gerekiyor ne de yumurta! İşte mis gibi ağlayan pasta tarifi
6
20. Çambaşı Kış Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
7
İzmir'de Sevgililer Günü'nde 'Sevdiğine Koş' Etkinliği Düzenlendi

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor