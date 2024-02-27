2022-2023 KPSS puanı olan hemen başvursun! TÜRK PATENT yüksek maaş ile memur alımı başladı

TÜRKPATENT'te 30 Uzman Yardımcısı Pozisyonu için Başvurular Başladı!

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), farklı branşlarda 30 Uzman Yardımcısı istihdam edecektir. 31 Aralık 2023 tarihinde duyurulan memur alımı ilanına göre, TÜRKPATENT bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bu alım gerçekleştirilecektir.





Başvuru tarihleri önceden açıklanmamıştı ancak yeni bir duyuru ile başvuru ekranının aktif olduğu bildirilmiştir. Başvuru yapacak adayların belirlenen şartları taşıması gerekmektedir.

Şartlar ve kontenjan dağılımı hakkında detaylı bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz.

30 Uzman Yardımcısı Alımı Hangi Branşlara Yapılacak?





Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar Nelerdir?

TÜRKPATENT memur alımı için adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranmaktadır. Bunlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından yasaklı olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Eğitim Şartı Nedir? Aşağıdaki tabloda gösterilen bölümlerin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir.

KPSS Şartı Nedir?

2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS’den A Grubu puan türlerinden puan almış olmak gerekmektedir.

Yaş Şartı: Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayı itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmak.

YDS Şartı: ÖSYM tarafından yapılan YDS’den İngilizce dilinden puan almış olmak.

Başvuru Tarihleri ve Adresi Nedir?

TÜRKPATENT memur alımı başvuruları sadece Online olarak yapılacaktır. TÜRKPATENT Uzman Yardımcısı alımı için başvuru süreci başlamıştır. Adaylar başvurularını bir ay içinde tamamlamalıdır.

Başvuru Tarihleri: 26 Şubat - 22 Mart 2024

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