Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Özel Bir Etkinlik

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Cumhuriyetimizin 101. yılı anısına muhteşem bir konser düzenliyor. "Cumhuriyet Bayramı Konseri" olarak adlandırılan etkinlik, sanatseverleri bir araya getirecek.

Konsere Dair Detaylar

Konser, 29 Ekim tarihinde saat 20:00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Etkinlikte Antalya DOB Korosu ve Orkestrası, ünlü orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetiminde sahne alacak.

Öne Çıkan Sanatçılar

Konserin koro şefliğini Mahir Seyrek yaparken, programda soprano sanatçıları Sevinç Bilgin ve Sema Çavuşoğlu, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor M. Koray Damcıoğlu, bariton Serhat Konukman, bas bariton Umut Tarık Akça ve bas sanatçısı Şafak Güç gibi isimler yer alacak.

Repertuvar ve Bilet Bilgileri

Etkinlikte, Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra Cumhuriyet ruhunu yansıtan marşlar da sanatseverlere sunulacak. Konserin biletleri, Antalya DOB gişelerinden ve www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.