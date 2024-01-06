Kültür ve Turizm Bakanlığı müjdeyi patlattı! Tamı tamına 1500 personel alımı başlıyor: İşte kadrolar

İş arayan adaylara müjde! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Kültür ve Turizm Bakanlığı müjdeyi patlattı! Tamı tamına 1500 personel alımı başlıyor: İşte kadrolar
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Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine tam 1500 personel alımı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

İş arayan adaylara yeni senede ilk müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

kültür ve turizm bakanlığı personel alım duyurusu

 'Yeni senenin ilk gününde müjdemiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak merkez ve taşra teşkilatlarımız için çeşitli kadrolara 1500 personel alımı yapacağız.' Personel alımları için başvuruların yakın zamanda başlaması bekleniyor. 

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